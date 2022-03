Chi è Serena Carella: vita privata e percorso della ballerina di Amici 21

Chi è Serena: una giovane ballerina che si sta mettendo in mostra nel programma musicale di Amici 21 in onda su canale 5.

Chi è Serena: è una giovane ballerina che si è qualificata per la finale di Amici 21, il programma musicale di Mediaset. Con la fine della fase pomeridiana, ci si prepara al ritorno del consueto appuntamento con il Serale, con la classica sfida a squadre. La prima puntata andrà in onda sabato 19 marzo alle 21.25, come al solito su Canale 5.

Chi è Serena Carella: vita privata

Serena Carella è nata a Cerignola, in provincia di Foggia, nel 2002.

Ha studiato al Liceo Scientifico e da piccola è sempre stata appassionata della danza. Ha diverso seguito sui social in particolare su Instagram.

La sua prima esperienza con la danza è stata in una compagnia di ballo francese. Si tratta della Compagnia Giovanni Martinat in Nuova Aquitania. Nella scuola di Amici si è innamorata del cantante Albe.

Il percorso della ballerina di Amici 21

Da settembre 2021 Serena Carella è una ballerina della scuola di Amici 21.

Serena è riuscita ad accedere al serale nella squadra di Raimondo Todaro. Ha avuto diverse discussione nella scuola come a marzo ha litigato con LDA circa le pulizie della casa che ha coinvolto anche il suo fidanzato Albe.

LEGGI ANCHE: Amici 21 Serale: quando inizia, anticipazioni, giudici, squadre, concorrenti