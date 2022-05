“Chiedi chi era Giovanni Falcone”: in tv documentario per i 30 anni da Capaci

“Chiedi chi era Giovanni Falcone”: in tv documentario sul magistrato che ha perso la vita circa trent’anni fa. La Rai ha previsto una programmazione ricca anche nel weekend 20-22 maggio..

La Rai manda in onda venerdì 20 maggio in prima serata su Rai3 il documentario “Chiedi chi era Giovanni Falcone”. L’opera è stata realizzata in collaborazione con Indigo Stories e mette insieme un profilo privato ed umano del magistrato a trent’anni dalla strage di Capaci.

Le immagini scelte dalla Rai sono inediti ma soprattutto puntano più al raccontare l’uomo piuttosto che il magistrato.

30 anni dalla strage di Capaci

Il documentario arriva a trent’anni dall’attentato di Capaci in cui il 23 maggio 1992 persero la vita, lungo l’autostrada per Palermo, Giovanni Falcone con la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della sua scorta.

La Rai per quest’occasione ha pensato ad una serie di appuntamenti televisivi.

Ad esempio, il 22 in seconda serata su Rai1 lo speciale Tg1 ‘L’ultimo respiro’, a cura di Maria Grazia Mazzola. “Abbiamo ragionato a lungo su cosa fare poi invece abbiamo pensato che la storia e la memoria di questo evento era dentro la nostra redazione – ha dichiarato la direttrice del Tg1 Monica Maggioni – per cui abbiamo chiesto a Maria Grazia Mazzola che lì c’era quel giorno e che era amica di tutte queste persone e che per tutti questi anni ha cercato di far si che quella memoria non finisse di rimettere insieme i pezzi” .

Nel pomeriggio del 23 maggio ‘Vita in Diretta’ terrà diverso collegamenti da Palermo e seguirà la cerimonia davanti all’Albero Falcone con l’esecuzione del Silenzio della Banda della Polizia di Stato seguito e la lettura dei nomi delle vittime delle stragi di Capaci e Via D’Amelio (alle 17.58).

Ancora il 23 maggio ‘Era d’estate’, il film con Beppe Fiorello che Rai Movie manderà in onda alle 14, ‘Parole di pace, parole di guerra’ (ore 17, Rai Gulp), ‘Giovanni Falcone, l’uomo che sfidò Cosa Nostra’ (Tv movie su Rai Premium, ore 23), ‘Il giorno e la storia’ (Rai Storia a mezzanotte) a cui si aggiungono le proposte di Rai5: “Visioni – Ceneri.

Storia di un depistaggio” (21.15) e “Speciale Medea – Un canto per Falcone e Borsellino” (21.45).

