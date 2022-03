Chi è Sissi, cantante di Amici 21 fidanzata di Dario Schirone

Sissi è una cantante di Amici 21 considerata tra le favorite alla vittoria finale del programma. Come altri suoi compagni della scuola di Maria De Filippi, ha ottenuto un pass per il serale. La sua voce è considerata una delle più promettenti in gara.

Chi è Sissi

Sissi, all’anagrafe Silvia Cesana, è una cantante in gara ad Amici 21. Classe 1999, nasce a Merone in provincia di Como. Fin da quando era molto giovane riesce a farsi notare per la sua passione canora tanto che ha deciso di tentare la strada del canto fin da giovanissima.

Oggi è tra le concorrenti viste come favorite per la vittoria finale del programma, ma la sua partecipazione ad un reality non è nuova. Aveva già nel curriculum, infatti, una partecipazione ad X Factor, ma il suo percorso si era fermato agli Home Visit del programma. Grazie alla professoressa Lorella Cuccarini ha ottenuto un pass per il serale di Amici.

Sanremo

Sissi nel 2020 aveva provato anche ad accedere al Festival di Sanremo, dove aveva presentato il brano “Per farti paura”.

In quell’anno non era riuscito nel suo intento, ma ne aveva approfittato per pubblicare altri due singoli dal titolo Versus e Sento.

Fidanzato

Sissi nella sua avventura di allieva ad Amici 21 ha avuto una storia d’amore con il ballerino Dario Schirone. Dario è più piccolo di lei, ma tra i due pare scoppiata una passione che ricorda quella tra Giulia Stabile e il cantante Sangiovanni. Nonostante le iniziali resistenze del ballerino, attualmente Sissi e Dario sono una coppia stabile all’interno della scuola di Amici.