Terremoto in Marocco, 300 morti e oltre 100 feriti: magnitudo e danni

Terremoto in Marocco ha letteralmente distrutto intere zone facendo crollare case e inghiottendo così tante persone nel cuore della notte. Il primo bilancio è terribile e si teme che il numero delle vittime con il passare delle ore possa crescere.

Terremoto in Marocco, 300 morti e oltre 100 feriti

Un terribile terremoto ha colpito il Marocco in queste ore e l’allarme è scattato anche in Europa. “Notizie tremende” quelle che seguono in queste ore il devastante terremoto in Marocco. “I miei pensieri vanno a tutte le persone coinvolte nella tragedia e ai soccorritori che svolgono le operazioni di ricerca”. Lo ha scritto su X il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. “L’Ue – ha aggiunto – è pronta a sostenere il Marocco in questi momenti difficili”.

Secondo un primo bilancio del ministro dell’Interno marocchino ci sarebbero 296 vittime e 150 feriti causi dal crollo delle case. In alcune zone molto povere, le abitazioni sono fatte con fango e paglia, dunque molto fragili. “Estremamente addolorato per la perdita di vite umane a causa del terremoto in Marocco”, sono le parole del primo ministro indiano Narendra Modi con un tweet. “In quest’ora tragica, i miei pensieri vanno al popolo del Marocco – ha aggiunto -. Condoglianze a coloro che hanno perso i loro cari. Possa chi è rimasto ferito riprendersi al più presto. L’India è pronta a offrire tutta l’assistenza possibile al Marocco in questo momento difficile”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Magnitudo e danni

L’epicentro è stato localizzato al centro del paese, a 16 chilometri del villaggio Tata N’Yaaqoub, nel municipio di Ighil, 72 chilometri a sud-ovest di Marrakech. La prima scossa +è stata di magnitudo 6,8 e profondità 18,5 chilometri. Le conseguenze sono state devastanti perché il crollo delle case ha travolto migliaia di persone nel cuore della notte.