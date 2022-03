Chi è Alex, cantante di Amici 21 candidato alla vittoria: fidanzata, canzoni, Instagram

Chi è Alex di Amici 21, cantante 21enne tra i giovani artisti qualificati al Serale. Il talentuoso classe 2000 è tra i più amati dal pubblico ed è uno dei candidati alla vittoria finale. Scopriamo qualcosa in più su di lui

Chi è Alex di Amici 21: il cantante 21enne è tra i candidati alla vittoria finale

Alex, all’anagrafe Alessandro Rina, è uno dei 18 giovani concorrenti che hanno superato la fase pomeridiana di Amici 21, qualificandosi al Serale.

Nato a Como il 16 giugno 2000, vive a Milano ed è tra i cantanti più amati dal pubblico del talent condotto da Maria De Filippi. Parla così della sua musica: “Suono la chitarra e il pianoforte. Le mie canzoni non hanno titoli. Non mi piacciono i titoli, è come spiegare una canzone e ridurla a una parola”.

Ha fatto le superiori a Cambridge, al Chesterton Community College, e si è diplomato nel 2019 a Londra, al BIMM, British and Irish Modern Music Institute.

Durante la sua adolescenza ha fatto molti lavoretti per mantenersi, tra cui il corriere di Deliveroo e il cassiere e cameriere in alcuni pub londinesi. È un grande appassionato di motori e i suoi cantanti preferiti sono Milla Martin e Leon Bluer. Alex ha un profilo Instagram, dove usa il nick Alex Wyse. Il suo account conta già oltre 290mila follower, segno che la sua esperienza ad Amici lo ha già reso parecchio amato.

Le canzoni di Alex: tutti gli inediti e il successo su Spotify

Nel corso della fase pomeridiana del talent, Alex ha pubblicato quattro brani inediti, che gli sono valsi un enorme successo sul web. Con oltre 13 milioni di stream complessivi, si è guadagnato il secondo posto nella classifica di Spotify dei concorrenti di Amici 2021, a pari merito con Albe. Sopra di lui solo LDA, che ha ottenuto 23 milioni di stream complessivi. Presenta il suo primo inedito, Sogni al cielo, durante le audizioni. Il brano diventa subito uno dei preferiti dal pubblico, e ottiene un milione di stream su Spotify nei primi dieci giorni.

In seguito pubblica Tra silenzi (Roma), Ammirare e Accade. Il suo grande successo sia in trasmissione che sul web lo hanno reso uno dei principali candidati alla vittoria finale. È stato infatti uno dei primi concorrenti a ottenere la maglia del Serale. Parteciperà alla sfida a squadre nel team di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.

Vita privata: chi è la sua fidanzata?

Prima di iniziare la sua esperienza ad Amici, Alessandro Rina era fidanzato con una cerca Chiara. Il talent show di Canale 5, tuttavia, è poi diventato una causa indiretta della fine del loro amore. Alex si è infatti avvicinato a una sua collega allieva, la ballerina Cosmary Fasanelli, eliminata dalla competizione lo scorso 6 febbraio. L’avvicinamento tra i due concorrenti ha messo in crisi la relazione tra Alex e Chiara.

Poi, pochi mesi fa, è arrivata l’ultima goccia. Lo scorso 9 gennaio il cantante si è avvicinato a Cosmary ed è scattato il primo bacio tra i due. Chiara ha immediatamente smesso di seguire Alex sui social.