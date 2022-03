Chi è Michele: vita privata e carriera del ballerino di Amici 21

Chi è Michele Esposito è un ballerino di origini campane che sta tentando la sua fortuna partecipando al programma musicale di Amici, condotto da Maria De Filippi e in onda su canale 5.

Chi è Michele: vita privata

Michele Esposito è nato nel 2000 a Teverola, in provincia di Caserta. Fin da piccolo coltiva la sua passione per la danza tanto da trasferirsi all’età di 11 anni a Zurigo per frequentare l’Accademia di Danza, e ci rimane per ben 6 anni.

Successivamente si trasferisce ad Amsterdam, dove entra a far parte della compagnia nazionale. Poi ha iniziato ad ottenere diversi riconoscimenti così ha tentato anche la strada del programma musicale di Amici. Risulta molto seguito suoi social, in particolare su Instagram e la partecipazione al serale di Amici gli porterà ancora più notorietà.

Carriera del ballerino di Amici 21

La sua carriera professionale inizia con Amici 21. Nella programma Mediaset viene così notato da Alessandra Celentano, che a quel punto decide di dargli un banco per entrare a far parte della scuola.

Michele è uno dei primi allievi della Scuola di Amici ad accedere al serale, per la sua versatilità e le sue doti tecniche è considerato uno dei candidati alla vittoria finale del programma.

LEGGI ANCHE: Amici 21 Serale: quando inizia, anticipazioni, giudici, squadre, concorrenti