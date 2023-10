Chi è Valerio Staffelli, inviato dei tapiri di Striscia: figlia, carriera, tv

Valerio Staffelli è lo storico inviato di Striscia La Notizia, famoso per la consegna dei Tapiri d'Oro concessi ai vip in occasione di gaffe o particolari polemiche

Chi è Valerio Staffelli

Valerio Staffelli, figlio di Gennaro e Gigliola Staffelli, è nato il 15 ottobre 1963 ed è un giornalista televisivo.Nell’anno 1978 avviene il suo debutto radiofonico a Radio Capo Nord Milano, per poi lavorare con altre emittenti radiofoniche milanesi (Radio Omega, Teleradio International, Radio Capital). Nel 1984 è nel varietà Sponsor City (Rete 4) e nello stesso anno partecipa con Diego Abatantuono alla sit-com Diego 100% (Euro TV). Valerio Staffelli è iscritto all’ordine dei giornalisti di Milano dal 1999 e ha scritto per conto di diverse testate come Gente motori, Tutto moto, News, Il nostro budget, Quotidiano Nazionale, Leggo, Golf Punk, Oggi, Sciare Magazine e Golf e Turismo.

Ideatore e conduttore della trasmissione Al vostro posto in onda su Radio 24 dal 2001 al 2007, è conosciuto per Striscia La Notizia.

Il passaggio a Striscia La Notizia

Nell’edizione 1996-1997 diviene inviato per Striscia la notizia. È conosciuto soprattutto per il suo ruolo di portatore del Tapiro d’Oro, premio satirico consegnato a persone che sono rimaste incappate in polemiche o gaffe. Dal 2007 si occupa anche di fare inchieste per Striscia.

Nel corso della sua carriera è stato anche conduttore di Striscia la domenica, versione domenicale dell’omonimo programma. Ha partecipato ad un episodio della sitcom Casa Vianello, a tre edizioni di Scherzi a parte (complessivamente 70 gag) e, sempre per Mediaset, partecipa al programma I guastafeste.

Figlia

Valerio Staffelli ha una figlia, Rebecca Staffelli, che sta cercando di farsi strada come il padre nel mondo della televisione. Durante il Grande Fratello 2023/2024, infatti, è stata scelta al posto di Giulia Salemi per il monitoraggio social dei commenti dei fan relativi a quanto accade nella casa.

Calcioscommesse, il Tapiro d’oro a Fabrizio Corona

Uno degli ultimi Tapiri consegnati da Staffelli è quello al re dei paparazzi Fabrizio Corona. Nel corso di questa consegna, Corona ha rivelato altri nomi di calciatori che, a suo avviso, sarebbero coinvolti nella vicenda calcioscommesse. Un tapiro che arriva a seguito del fatto che, dopo la ospitata in Rai di Corona al programma Avanti Popolo, il re dei paparazzi ha accusato la tv pubblica di essere stato censurato nella possibilità di fare ulteriori rilevazioni sulla vicenda calcioscommesse.