Chi è Raimondo Todaro: moglie, malattia, Amici e Ballando con le Stelle

Chi è Raimondo Todaro: ballerino di successo che ha vinto trofei sin da piccolo. La sua carriera artistica si è sviluppata tra programmi televisivi della Mediaset e di Rai 1.

Chi è Raimondo Todaro

Raimondo Todaro è un ballerino nato nel 1987 a Catania. Dopo qualche anno dalla sua nascita la famiglia decide di trasferirsi a Verona. Il ballerino infatti trascorre la sua infanzia a Castelnuovo del Garda (Verona). Sin da piccolo inizia a vivere il mondo della danza formandosi in categorie come balli latino americano.

Insieme a suo fratello minore inizia a partecipare ad alcune competizioni di ballo vincendone molte.

Nel suo percorso artistico ottiene un ruolo nella celebre tournée teatrale dello show “Il grande Gershwin“. Successivamente, insieme al fratello, decide di aprire una scuola di danza, la Sensei Sicilia.

Raimondo Todaro: moglie

Raimondo Todaro e Francesca Tocca ha una figlia di nome Jasmine, nata nel 2013. Le nozze sono arrivate nel 2014, dopo tre anni di convivenza.

I due poi si sono ritrovati dopo un periodo di lontananza, nell’autunno del 2021 i due sono tornati insieme.

Raimondo Todaro: malattia

Durante la prima fase del programma Ballando con le Stelle nel 2020, è stato operato d’urgenza di appendicite, ma è tornato in pista in tempo record, seppur convalescente, per sostenere la sua partner Elisa Isoardi. Il ballerino ha dichiarato “In pista ci sarò sicuramente ma bisogna vedere cosa riuscirò a fare.

Spero di poter sostenere Elisa”!

Da Amici a Ballando con le Stelle

Nel 2005 inizia la sua partecipazione nel programma Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci. Vince anche un’edizione con Cristina Chiabotto. Nel corso degli anni diventerà anche responsabile delle coreografie. Poi lascia dopo 16 anni Ballando con le Stelle. “Ho maturato l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli“, scrive sui social

Il ballerino infatti è il coreografo di un altro successo di Rai Uno come Il Cantante Mascherato.

Todaro è stato chiamato da Maria de Filippi a giudicare una delle ultime sfide tra ballerini del serale di Amici 20 ed è diventato uno dei professori nell’edizione 2021 del talent Mediaset.

