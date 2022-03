Chi è Luigi Strangis, cantante di Amici 21: canzoni e vita privata

Chi è Luigi Strangis, cantante in gara al serale di Amici 21? Classe 2001, è originario di Lamezia Terme e seguito da Rudy Zerbi

Luigi Strangis è un cantante e cantautore in gara al serale di Amici 21.

Chi è Luigi Strangis

Luigi Strangis è un cantante e cantautore di Lamezia terme. Classe 2001, è concorrente di Amici 21 in quanto scelto dal professore Rudy Zerbi. Madre calabrese e padre napoletano, fin da quando era piccolo ha studiato chitarra e ha frequentato il Liceo Musicale Tommaso Campanella di Lamezia Terme. Quando è entrato nella scuola di Amici non aveva mai preso lezioni di canto ma è tra i favoriti per la vittoria finale assieme a Sissi e Lda.

Malattia

Luigi Strangis ha confessato durante la sua permanenza alla scuola di Amici di soffrire di diabete e di dover anche molto lavorare sulla gestione del suo stress.

Brani

Attualmente Luigi ha all’attivo tre singoli: Vivo, Muro e Tondo. Tra i suoi inediti più famosi nel troviamo Only You.

Vita privata

Luigi all’interno della scuola di Amici 21, in alcuni momenti, sembrava molto vicino alla ballerina Carola e pareva che tra loro due potesse nascere qualcosa di importante.

Luigi però alla fine ha voluto placare le voci, rimarcando che tra i due c’è soltanto una bella amicizia. Sarà davvero così o il rapporto tra i due si evolverà in qualcosa di più?