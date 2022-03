Chi è Veronica Peparini, maestra ad Amici 21: fidanzato e vita privata

Veronica Peparini è una coreografa e ballerina, attualmente maestra del serale di Amici 21.

Chi è Veronica Peparini

Veronica Peparini è nata a Roma il 25 febbraio 1971 e ha 51 anni. All’età di 11 anni ha iniziato a studiare danza insieme al fratello Giuliano e da lì la sua passione per la danza non è mai venuta meno. Come ballerina ha partecipato a molti show organizzati in contesto nazionale e internazionale e ha collaborato con artisti come Luciano Pavarotti, Robbie Williams, Renato Zero, Giorgia, Kylie Minogue, Claudio Baglioni, Geri Halliwell e Ricky Martin.

A 34 anni la Peparini ha iniziato anche a lavorare presso la scuola di ballo gestita da Kledi Kadiu. Nell’agosto 2021 è stata coreografa, assieme al fratello Giuliano, della sfilata di Dolce e Gabbana a Venezia.

È sorella del coreografo Giuliano Peparini.

Vita privata

Veronica Peparini si è sposata con Fabrizio Prolli e con l’uomo ha avuto due figli: un maschio e una femmina. I due poi si sono lasciati e ora è legata all’ex allievo di Amici, Andreas Muller. Quest’ultimo è stato vincitore della sedicesima edizione di Amici e successivamente alla sua vittoria è entrato a far parte anche del corpo di ballo del Festival di Sanremo nel 2019. Nonostante la differenza di età, i due sono una coppia molto affiatata.