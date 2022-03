Lorella Cuccarini: vita privata, marito, figli della ballerina e conduttrice

Lorella Cuccarini è una ballerina e conduttrice televisiva. Oggi fa parte del corpo insegnanti del programma Amici e nel marzo 2022 è stata chiamata alla conduzione anche del tg satirico Striscia La Notizia.

Lorella Cuccarini: vita privata

Lorella Cuccarini è nata a Roma il 10 agosto del 1965. La sua passione sin da piccola è stata la danza, infatti da subito si è iscritta alla scuola di danza di Enzo Paolo Turchi.

La sua vita professionale si è sviluppata nel mondo dello spettacolo tra conduzione e showgirl di diversi programmi televisivi.

Inoltre, nella sua carriera ha pubblicato un Lp dal titolo Lorel, oltre ai 45 giri contenenti le sigle dei programmi fin qui fatti.

Lorella Cuccarini: marito e figli

La ballerina e conduttrice ha sposato nel 1991 con Silvio Testi (pseudonimo di Silvio Capitta), produttore discografico e televisivo, proprietario della Triangle Production. I due hanno quattro figli: Sara, Chiara, Giorgio e Giovanni.

Programmi della conduttrice

Ha iniziato la sua carriera televisiva a 12 anni nel programma Ma che sera, condotto da Raffaella Carrà.

Continua la sua carriera come ballerina di fila in programmi come Te lo do io il Brasile con Beppe Grillo, Sponsor City con Fabio Fazio ed Il tastomatto con Pippo Franco.

Ha partecipato anche al Festival di Sanremo, Buona Domenica, Campioni di Ballo. Nel 2019-2020 ha condotto La vita in diretta fino adn entrare nel corpo di insegnanti nel programma Mediaset di Amici condotto da Maria De Filippi.