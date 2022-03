Yari Carrisi Power, chi è: vita privata, Naike Rivelli e fidanzata del figlio maschio di Albano e Romina

Yari Carrisi Power, chi è: il cognome racconta tutto o quasi. Figlio di una delle coppie della musica più conosciute dal gossip e in tv, insegue da sempre il sogno di musicista, una passiona che coltiva da piccolo.

Yari Carrisi Power, chi è: vita privata

Yari Carrisi Power è nato a Cellino San Marco (Puglia) il 21 aprile 1973. Il suo cognome non ha bisogno di molte presentazioni. Yari è il figlio maschio della coppia Albano e Romina Power.

Dalla coppia famosa sono nati 4 figli: Ylenia il 29 novembre 1970, Yari appunto, Cristel il 25 dicembre 1985 e Romina Jr. Jolanda il 1º giugno 1987. La primogenita è tristemente nota per essere scomparsa in circostanze misteriose nella notte tra il 5 e il 6 gennaio 1994 all’età di 23 anni. Yari non ha mai perso le speranza di rivedere la sorella. “Ho passato tanti anni della mia vita collezionando articoli e informazioni, andando alla ricerca di Ylenia – ha detto in un’intervista a Lorella Boccia -.

A questo punto lascio che sia lei a fare il primo passo perché sono sicuro che sia ancora in giro. Dove potrebbe essere? Io ho due o tre idee, ma finché non la trovo non ha senso. In un certo modo la sto ancora cercando”

Yari ha seguito la passione dei suoi genitori sin da piccolo. Ha imparato a suonare chitarra e pianoforte, per poi farsi conoscere come autore e collaboratore di diversi artisti come Jovanotti.

Per lui c’è stato anche il mondo dello spettacolo televisivo: nel 2015, infatti, ha partecipato a “Pechino Express”, dove era in coppia con il rapper Pico Rama. Il suo grande sogno rimane la chitarra ma professionalmente non risulta essere molto fortunato al momento.

Yari Carrisi Power e Naike Rivelli

Yari quando è stato concorrente di “Pechino Express” ha iniziato una relazione con Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, che sembrava essere destinata a durare.

La donna era anche rimasta incinta, ma ha poi avuto un aborto spontaneo.

La fidanzata

Nel periodo del lockdown si è legato sentimentalmente a Thea Crudi, una ragazza appassionata di musica, cultura orientale e yoga. Non è confermato ma pare che la relazione non stia proseguendo a gonfie vele.

