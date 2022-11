Voci in merito alla malattia dello Zar Vladimir Putin tornano a farsi insistenti. Una fonte dell’intelligence russa, infatti, pare aver rivelato al The Sun che il presidente Vladimir Putin sarebbe gravemente malato e tale diagnosi riguarderebbe sia il Parkinson che un cancro al pancreas.

Vladimir Putin ha una malattia grave?

Nel mezzo della guerra che vede scontrarsi da mesi l’Ucraina e la Russia, arrivano nuove voci in merito ad un possibile stato di salute particolarmente cagionevole di Vladimir Putin.

In particolare, una fonte dell’intelligence russa avrebbe rivelato al The Sun che il presidente Vladimir Putin sarebbe malato sia di Parkinson che di un cancro al pancreas. Secondo la fonte del quotidiano, a Putin sarebbe stato diagnosticato “il morbo di Parkinson in fase iniziale” e il “cancro al pancreas”. Nella sua cerchia ristretta, inoltre, si vocifera che oltre al cancro al pancreas, che si sta gradualmente diffondendo, Putin abbia anche il cancro alla prostata”, ha rivelato poi la stessa fonte al The Sun.

Sempre dalla stessa fonte, si dice che Putin sarebbe stato avvistato con evidenti segni che rimandano ad un trattamento infusionale che viene praticato per via endovenosa al fine di sostenere l’organismo con l’apporto di vitamine, minerali, oligoelementi ed aminoacidi.

Russia, continua lo scontro con l’Ucraina

Nonostante continuino le domande in merito alla salute dello Zar, lo scontro tra Russia e Ucraina non accenna a placarsi. L’operazione militare che la Russia ha avviato contro l’Ucraina, avviata lo scorso 24 febbraio, va purtroppo avanti senza sosta.

