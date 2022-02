Chi è Asia Argento oggi: compagno, figli, Morgan

Chi è Asia Argento oggi? L’attrice e regista figlia del maestro dell’horror italiano Dario Argento ha 46 anni ed è molto nota anche a livello internazionale. Cosa fa oggi? Chi è il suo nuovo compagno? Tutto sulla sua vita privata, dalla sua storia con Morgan ai figli.

Chi è Asia Argento oggi, vita e carriera

Asia Argento, nata a Roma il 20 Settembre 1975, è la figlia del celebre regista horror Dario Argento e si è cimentata in diversi campi del mondo dello spettacolo.

Da bambina ha avuto un’intensa carriera da attrice, che ha portato avanti anche in età adulta. Ha recitato in molti film italiani, tra cui Viola bacia tutti e l’horror del padre La terza madre, ma ha ottenuto ruoli anche in film come La terra dei morti viventi e Marie Antoniette. Si è inoltre messa alla prova come regista, doppiatrice, cantante, conduttrice e modella. In carriera ha inoltre partecipato a molti reality televisivi, sia nel ruolo di giudice di talent show che in quello di concorrente, a Ballando con le stelle e Pechino Express.

Negli ultimi anni Asia Argento ha deciso di smettere di recitare e di dedicarsi completamente alla sua carriera da regista. Ha un profilo Instagram con oltre 660mila follower.

Vita privata: la storia con Morgan e i figli

Nel corso della sua vita Asia Argento ha avuto molte relazioni con persone note nel mondo dello spettacolo, tra cui Max Gazzé e Fabrizio Corona. La più nota è la sua relazione con Marco Castoldi, in arte Morgan, con il quale ha una storia dal 2000 al 2006.

I due insieme hanno una figlia, la prima per Asia, Anna Lou Castoldi, nata nel 2001. La storia tra la regista e il cantante è tormentata e da sempre fonte di interesse e curiosità per il pubblico italiano. Nonostante una separazione difficile, i due sembrano essersi riavvicinati negli ultimi tempi. Nel 2021, nel corso di una conversazione in una stanza pubblica di Clubhouse, Asia Argento ha chiesto al cantante: “Ma perché noi ci siamo lasciati?”. Morgan ha risposto: “Perché tu, perché io, perché gli altri.

Eravamo immaturi. Era un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice. Tremava come un bambino al buio. Era un uomo tranquillo nel cuore della notte. Faceva paura a tutti. Era spiato e noi lo spiavamo”. Due anni dopo la fine della storia con Morgan, Asia Argento ha sposato il regista Michele Civetta, padre del suo secondogenito, Nicola Giovanni Civetta.

Chi è il nuovo compagno di Asia Argento?

Asia Argento ha una relazione sentimentale con l’attore classe 1981 Michael Carmen Pitt. Artista poliedrico, è anche un noto modello, chitarrista e cantautore. In carriera ha recitato in diversi film di spessore, tra cui The Dreamers, The Village, Funny Games e Ghost in the shell. La coppia non compare spesso in pubblico, ma i due sembrano essere molto felici insieme. Un meritato sollievo per Asia dopo l’orribile fine della sua ultima relazione con il cuoco televisivo americano Anthony Bourdain, morto suicida nel 2018.