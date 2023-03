Albano a Belve ricorda la figlia Ylenia: poi ecco cosa dice su Putin e la guerra in Ucraina

Albano a Belve è stato ospite della puntata andata in onda il 7 marzo su Rai 2 in prima serata. Il cantante ha raccontato alla conduttrice Francesca Fagnani della sua vita provata ma anche quella professionale. Toccante il ricordo della figlia scomparsa.

Albano a Belve ricorda la figlia Ylenia

Albano è stato ospite del programma Belve in onda in prima serata su Rai 2. Il cantante si è raccontato in particolare sulla scomparsa della figlia Ylenia Carrisi. “Ogni volta che ne parlo è come aprire una ferita, è stato l’unico momento in cui io sono diventato un anticristo”. “Mi sono sentito violentato da quella forza che è Dio”, ha aggiunto Al Bano.

Poi, il cantante ha ricordato quel periodo: “Erano notti in cui per dormire prendevo il Lexotan. Erano quelle notti che non finivano mai neanche durante la giornata. Quel dolore che si fa sentire anche adesso. Ma io sono cristiano e mi sono detto ‘Se lui l’ha perso e tutto continua, chi sei tu per ribellarti a questa realtà?'”.

Non solo vita provata ma anche il lavoro, in particolare fuori dall’Italia: “il successo all’estero ha dato fastidio; qui non venivano sopportati perché non dovevano dire grazie a nessuno“. Quando poi la conduttrice fa riferimento al fatto che forse, questa marginalizzazione, derivava dal fatto che all’epoca non avesse aderito al partito comunista, Albano Carrisi replica: “Solo allora?”. E la Fagnani: “Quindi anche adesso?”, il cantante di Cellino San Marco chiosa: “Forse solo adesso mi stanno un po’ sdoganando”.

Ecco cosa dice su Putin e la guerra in Ucraina

Della testimonianza di Albano poi ha colpito in particolare una frase su Putin. Tutti sanno dell’apprezzamento della Russia per il cantante e viceversa. “Una buona parte di ragione Putin ce l’ha, ma ha anche la parte del torto…Questa guerra è terribile, squallida…”.

