Thea Crudi, chi è l’ex fidanzata di Yari Carrisi: vita privata, carriera, Instagram

Chi è Thea Crudi, ex fidanzata di Yari Carrisi, carriera e vita privata

La vita sentimentale di Yari Carrisi Power è spesso finita sotto i riflettori negli ultimi mesi. Dopo la sua breve relazione con Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, l’autore si è innamorato di un’altra donna, Thea Crudi. Nel 2020 i due erano innamoratissimi e sembravano destinati a restare insieme per molto tempo. Alla fine, tuttavia, hanno deciso di prendere strade diverse. Lo ha confermato lei stessa, in un’intervista rilasciata a Diva e Donna, dove ha però specificato di essere rimasta molto amica di Yari: “Io e Yari non stiamo più insieme. Siamo rimasti in rapporti amichevoli. Abbiamo fatto una bella esperienza, è stato un bel viaggio e ne rimarrà un bel ricordo”. Ma cosa sappiamo esattamente dell’ultima fiamma del figlio di Al Bano e Romina Power?

La carriera, tra musica, arte e spiritualità

Nata a Rimini nel 1988, Thea Crudi ha 35 anni ed è da sempre una grande appassionata d’arte e di musica. Negli anni si è costruita una carriera come “artista spirituale multidimensionale”, come spiega la sua pagina web. Thea Crudi è infatti una cantante e scrittrice oltre che “ricercatrice sonora, compositrice, scrittrice, ballerina vedica, vegana, maestra di Mantra e meditazione, che da anni attraverso seminari e concerti diffonde il potere terapeutico e spirituale dei Mantra in sanscrito, la lingua madre dell’umanità”. Ha una pagina Instagram seguita da quasi 65mila utenti e anche un canale Youtube con oltre 17mila iscritti.