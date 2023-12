Elodie a Firenze: scaletta delle canzoni, biglietti del concerto e tour

Elodie a Firenze si esibisce in concerto nella serata di martedì 5 dicembre in occasione del suo tour 2023.

Elodie a Firenze: scaletta delle canzoni

Elodie si esibisce al Nelson Mandela Forum di Firenze nella serata di martedì 5 dicembre 2023 in occasione del suo nuovo tour. Molte canzoni che verranno portate sul palco provengono dall’ultimo disco uscito lo scorso 6 ottobre “Red Light“. Riguardo la scelta dei club ha dichiarato: “Mi sono resa conto, infatti, che mancava un po’ della ‘cattiveria’ del club, e quindi di quel mondo in cui sono cresciuta prima di fare la cantante. E poi volevo raccontare la gente che ho sotto al palco; prima, infatti, non sapevo esattamente quale fosse il mio pubblico, mentre adesso sì. Un pubblico di donne, della comunità Lgbtq+, con pochi uomini. Anche se poi, per me, di uomini ne esiste solo uno: il mio fidanzato”.

Purple In The Sky

Danse La Vie

Strobo

Guaranà

Nero Bali

Ok. Respira

Andromeda

Vertigine ft. Elisa

Together ft. Elisa

American Woman ft. Bigmama

Pensare Male ft. The Kolors

Due

Mal di testa

Parli parli

Proiettili (Ti mangio il cuore) ft. Joan Thiele

La coda del diavolo ft. Rkomi

Mai Più

Boy Boy Boy

Tribale

Festival ft. Paola e Chiara

Sing It Back

Apocalisse

Una Come Cento

Margarita

Bagno a mezzanotte

I biglietti del concerto e tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Inoltre, la cantante nei prossimi giorni sarà in scena in un’altra tappa:

Sabato, 9 dicembre 2023 – Assago (Milano) – Mediolanum Forum Assago