Chi è Romina Power: vita privata, figli e il rapporto con Albano

Chi è Romina Power: attrice prima e cantante poi, diventata famosa nel panorama musicale italiano e internazionale grazie ad Albano Carrisi. I due hanno fatto coppia anche nella vita.

Chi è Romina Power: vita privata

Romina Francesca Power nasce a Los Angeles il 2 ottobre 1951, figlia d’arte degli attori hollywoodiani Tyrone Power e Linda Christian.

Vive in America fino al 1958 quando, alla morte del padre, viene momentaneamente accudita in Messico dalla nonna materna. Nel ‘60 si trasferisce in Italia con la madre, il patrigno e la sorella minore Taryn. La carriera nello spettacolo di Romina Power inizia nel mondo del cinema fin da subito al suo arrivo in Italia.

Dopo un inizio nel cinema e una dura carriera nel mondo della musica insieme ad Albano, negli ultimi tempi si vocifera un suo ritorno come attrice. Intanto, sono riprese le sue ospitate in televisione.

Chi sono i figli

Dal matrimonio tra Romina Power e Al Bano sono nati 4 figli: Ylenia il 29 novembre 1970, Yari il 21 aprile 1973, Cristel il 25 dicembre 1985 e Romina Jr. Jolanda il 1º giugno 1987. La primogenita è tristemente nota per essere scomparsa in circostanze misteriose nella notte tra il 5 e il 6 gennaio 1994 all’età di 23 anni.

Ancora oggi è sempre un mistero e la verità non è mai emersa nella vicenda. La Power pensa che la figlia possa essere viva da qualche parte mentre Albano crede che la figlia orami non sia più viva.

Yari è un musicista conosciuto non solo tra gli addetti ai lavori ma anche al grande pubblico del piccolo schermo. Ha infatti preso parte al programma Pechino Express.

Cristel invece, molto riservata e priva di un profilo Instagram ufficiale, è sposata con il ricco imprenditore croato Davor Luksic, dal quale ha avuto 3 figli, la 2ª dei quali porta come secondo nome Ylenia, in omaggio alla sorella maggiore scomparsa.

Romina Power ed Albano

Nel 1967, mentre è a Roma impegnata sul set del film Nel sole, conosce Al Bano Carrisi. Il 26 luglio 1970 Romina Power e Al Bano si sposano. I 2 diventano una coppia nella vita e nel lavoro, collezionando un successo dietro l’altro ma soprattutto entrando nel cuore di milioni di fan.

Partecipano insieme all’Eurovision Song Contest del ’76, vincono il Festival di Sanremo del 1984 con la canzone Ci sarà e partecipano ad altre 4 edizioni della kermesse della città dei fiori.

Nel 1999, dopo 29 anni di matrimonio, Romina e Albano Carrisi si separano. Questo decreta la fine del sodalizio artistico e i tour che li avevano visti protagonisti per così tanto tempo si interrompono. La sentenza definitiva verrà ufficializzata il 20 luglio del 2012 ma già nel 2007 la cantante e attrice ritorna in America per stabilirsi a Sedona, in Arizona.

Nel 2013, dopo 16 anni, Al Bano e Romina Power tornano a cantare insieme per la gioia di milioni di fan. Il 10 febbraio 2015 la coppia si esibisce a Sanremo dopo 24 anni di assenza

