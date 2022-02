Chi è Jovanotti: canzoni, nome d’arte, moglie, figlia

Jovanotti è un cantante che ha saputo sperimentare in carriera diversi generi musicali. Sarà ospite a Sanremo 2022

Jovanotti è un cantante italiano che ha già pubblicato in carriera ben 27 album.

Al Festival di Sanremo 2022 sarà ospite nella quarta serata e canterà assieme a Gianni Morandi per cui ha scritto il brano “Apri tutte le porte” e l’Allegria.

Chi è Jovanotti

Jovanotti, all’anagrafe Lorenzo Cherubini, è nato a Roma il 27 settembre 1966. Cantautore rapper con influenze hip-hop, Jovanotti diventa famoso a partire dagli anni ’80.

Il suo stile, però, si evolverà con gli anni e alternerà canzoni più da rapper a canzoni (come “A te”) che più si avvicinano al genere classico. Mario Cherubini, suo papà, è stato membro del corpo della gendarmeria dello stato della città del Vaticano, a cui il cantante ha dedicato il brano Mario. Il cantante è il terzo di quattro fratelli uno dei quali, Umberto, è morto in un incidente aereo a Latina.

Nome d’arte

La storia del nome d’arte di Jovanotti è un po’ particolare e originale. In origine il nome scelto era Joe Vanotti, ma il tipografo che doveva realizzare delle locandine sbagliò a scrivere e stampò “Jovanotti”. Da quel momento il cantante decise, forse per seguire la sorte, di lasciare quel nome e tenerlo per sè.

Successi

Nel corso della sua carriera, Jovanotti è stato in grado di mettersi alla prova in diversi generi e stili.

Ha venduto tantissimi dischi incidendo brani di ogni genere tra i quali Una tribù che balla o Gente della notte, L’ombelico del mondo. Ad ottenere un grande successo sono stati anche i brani A te, Ciao mamma, Un raggio di sole, Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Ha collaborato anche con Tiziano Ferro con cui ha cantato la canzone “Balla per me”.

Sanremo

Jovanotti ha partecipato a Sanremo 1989 e presentava Vasco, singolo di lancio de La mia moto.

Il pezzo era stato firmato dallo stesso Jova insieme a Claudio Cecchetto e Luca Cerosimo. Si classificò al quinto posto.

Moglie e figlia

Nel 1998 con Francesca Valiani Jovanotti ha avuto una figlia, Teresa. Francesca Valiani ha conosciuto Lorenzo grazie ad una sua grande amica. La coppia si poi sposata il 6 settembre 2008 nella Chiesa di Santa Maria Nuova di Cortona. Nel gennaio del 2021 la figlia di Jovanotti, Teresa Cherubini, ha infatti svelato di aver lottato contro il linfoma di Hodgkin, un tumore al sistema linfatico.

Su instagram, infatti, ha rivelato: “Ho tenuto un segreto, faccio fatica a raccontare una storia prima di conoscerne la fine. Dopo mesi di ansie e paure la storia è finita, e posso raccontarla”.

In precedenza Jovanotti ha avuto una relazione anche con Rosita Celentano.

Curiosità

Jovanotti è un cantante che si è distinto anche per un impegno con organizzazioni umanitarie internazionali come la lega anti vivisezione, Emergency, Amnesty International, Data.