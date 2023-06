Temptation Island 2023: quando inizia e le coppie in gara

Negli ultimi giorni si sta parlando di Temptation Island 2023, ormai prossimo a prendere il via che andrà in onda su Canale 5.

Il mondo della televisione è sempre in fermento e presenta moltissime trasmissioni, sia di lunga che di breve durata. Negli ultimi giorni si sta parlando di Temptation Island 2023, ormai prossimo a prendere il via.

Temptation Island 2023: cosa sapere

Tutto è cominciato nel “lontano” 2005, per poi proseguire poco alla volta e in maniera graduale. Con continuità e poche pretese Temptation Island ha trovato il suo pubblico, divenendo sempre di più un programma seguito e discusso (sia durante la trasmissione che dopo).

Il programma è prodotto da Fascino PGT e Ambra Banijay Italia e continua ad essere oggetto di discussione, soprattutto sui social. Termina dunque L’isola dei famosi e inizia Temptation Island 2023. Fino a questo momento l’anno sta regalando piacevoli sorprese.

Tutto pronto per Temptation Island 2023, visto che mancano pochi giorni. La trasmissione comincerà infatti Lunedì 26 Giugno e verrà trasmessa (in prima serata) su Canale 5. Le coppie in gara saranno – come sempre – sette. Ecco di seguito i partecipanti:

Mirko e Perla

Alessia e Federico

Francesca e Manuel

Manu e Isabella

Vittoria e Daniele

Alessia e Davide

Gabriela e Giuseppe