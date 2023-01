Donatello, chi è oggi il cantante pop anni Settanta: vita privata, moglie, canzoni

Chi è Donatello, cosa fa oggi il cantante pop anni Sessanta e Settanta. Presenza fissa al Festival di Sanremo dal 1970 al 1973, nel corso della sua carriera ha collaborato con grandissimi artisti. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è oggi Donatello, vita privata e carriera del cantante pop anni Settanta

Nato a Tortona, in provincia di Alessandria, l’11 settembre 1947, Donatello, all’anagrafe Giuliano Illiani, ha 75 anni ed è un cantante italiano che ha trovato il successo tra la fine degli anni Sessanta e gli anni Settanta. Conquistato dalla musica in tenera età, fonda la sua prima band, il gruppo beat The Wanted, quando è solo un ragazzino, ricoprendo il ruolo di cantante e pianista. Nel 1968 viene selezionato come chitarrista per la band di Gianni Morandi, con il quale suona fino al 1969. In seguito ottiene un contratto con l’etichetta Ricordi, che pubblica i suoi primi 45 giri. Negli anni successivi collabora con diversi artisti di spicco, come gli Equipe 84, i Le Orme e i Dik Dik. Nel 1970 trova il successo con il 45 giri Malattia d’amore, scritto e arrangiato dal cantante degli Equipe, Maurizio Vandelli.

Il brano gli vale il premio Gondola d’argento alla Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia e gli apre la porta del Festival di Sanremo. Donatello partecipa infatti alla kermesse per quattro edizioni consecutive. Nel 1970 porta all’Ariston Io mi fermo qui, che pur non arrivando in finale si dimostra un grande successo commerciale. Nell’edizione del 1971 arriva al quarto posto con Marisa Sannia con Come è dolce la sera. Infine, nel 1972 ottiene il decimo posto con Ti voglio mentre nel 1973 porta Tu giovane amore mio, con la quale si piazza dodicesimo. Nel corso della sua carriera pubblica tre album in studio e si mette alla prova anche come attore, recitando in Diario di un italiano e Liquirizia.

Vita privata e curiosità: chi è sua moglie?

Giuliano Illiani è sposato dal 1971 con Armida Stivala, donna di origini italo-americane. I due si incontrano per la prima volta verso la fine degli anni Sessanta durante un tour di Donatello in America, al fianco di Gianni Morandi. Riguardo alla loro vita privata ci sono pochissime informazioni. Il cantante si è sbottonato un po’ in una recente intervista, durante la quale ha ammesso di avere un figlio e un nipote con i quali spesso guarda le partite di calcio. Donatello è infatti un grande appassionato del mondo del pallone: è un tifoso della Juventus e ha inciso l’inno della squadra della sua città, il Derthona.