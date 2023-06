Allerta meteo arancione in Toscana: annunciati forti temporali e rischio allagamenti in diverse zone

Allerta meteo arancione in Toscana: nella giornata di venerdì diverse regioni sono travolte dal maltempo. Nella maggior parte della regione toscana sono stati annunciati temporali e rischio di allagamenti.

Allerta meteo arancione in Toscana

Allerta meteo in Italia nella giornata di venerdì 30 giugno che riguarda in particolare la Toscana per i rischi alti. Il colore arancione, rende noto Giani, è stato emesso “dalla nostra sala operativa” e riguarda “tutta la Toscana per rischio idrogeologico e temporali forti dalla giornata dalle 12 di venerdì 30 alle ore 8 di sabato 1 luglio. Prestiamo la massima attenzione!”. Dalla regione viene pubblicato l’elenco delle provincie e comuni più a rischio maltempo:

Province interessate:

FIRENZE

PISA

SIENA

Comuni interessati:

Barberino Val dElsa (FI)

Castelfiorentino (FI)

Certaldo (FI)

Chianni (PI)

Colle di Val dElsa (SI)

Gambassi Terme (FI)

Lajatico (PI)

Montaione (FI)

Montespertoli (FI)

Palaia (PI)

Peccioli (PI)

Poggibonsi (SI)

San Gimignano (SI)

Terricciola (PI)

Volterra (PI)

Annunciati forti temporali e rischio allagamenti in diverse zone

Dal Centro Funzionale della Toscana annunciato che sono previsti forti temporali e possibili allagamenti: “precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, a carattere intermittente, ma di forte intensità. I fenomeni saranno a carattere più isolato fino alla mattina e diverranno più diffusi nella seconda parte della giornata. Cumulati medi intorno a 30-40 mm sul nord-ovest, intorno a 20-30 mm sulle zone orientali e meridionali della regione e intorno a 15 mm altrove. Cumulati massimi, di difficile localizzazione, generalmente intorno a 70-90 mm, ma localmente anche superiori. Intensità massime orarie fino a 50-70 mm”. Inoltre, “temporali, a carattere intermittente, ma di forte intensità. I fenomeni, di difficile localizzazione, saranno a carattere più isolato fino alla mattina e diverranno più frequenti nella seconda parte della giornata”.