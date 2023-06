Chi è Giuseppe di Temptation Island 2023: Gabriela, vita privata, età

Chi è Giuseppe di Temptation Island 2023. Scopriamo qualcosa in più sulle coppie partecipanti al reality show estivo di Canale 5. Fidanzato con Gabriela da ben sette anni,

Chi è Giuseppe di Temptation Island 2023: cosa sappiamo di lui?

Giuseppe ha 24 anni ed è uno dei protagonisti di Temptation Island 2023, il reality show che mette alla prova la solidità di sette coppie mettendole a stretto contatto con 28 tentatori e tentatrici single. Partecipa al programma insieme alla sua fidanzata, la 19enne Gabriela, con la quale sta da sette anni. Nato e cresciuto a Scafati, in provincia di Salerno, lavora nella fabbrica di famiglia. Il loro rapporto è in crisi a causa dei comportamenti di Giuseppe, fin troppo libertino e interessato ad altre donne: “Ne ho fatti di sbagli. Accetto le mie “scemità”. Nel gennaio del 2023, la sua ragazza ha scoperto un suo tentativo di frequentare altre donne su un sito di incontri, dove si era iscritto con lo pseudonimo American Boy.

Gabriela è convinta che lui l’abbia tradita e pare decisa a dimostrarlo durante il programma, ma Giuseppe non pare per nulla preoccupato: “Questa esperienza me la godo al massimo. Poi siamo sotto al cielo. Quello che succede, succede”. La 19enne lo accusa inoltre di essere immaturo e troppo ossessionato dal controllare la sua vita. Da parte sua Giuseppe afferma invece di sentirsi soffocato: “Due anni li ho persi della mia vita, molte cose che potevo fare non le ho fatte. Ora sono in ballo, tra Gabriella e il divertimento”.

La coppia è già in crisi, Giuseppe cede alla tentatrice

Dopo appena una puntata di Temptation Island 2023, Gabriela e Giuseppe sembrano già al capolinea. Se da un lato Gabriela sembra concentrata sul provare a salvare la loro relazione, Giuseppe pare entusiasta di avere l’opportunità di flirtare con le tentatrici: “Stasera festino… Anche se le vedo troppo sulle loro, non le vedo che si aprono”. Il 24enne ha subito trovato un buon feeling con la bella Roberta, con la quale ha chiacchierato amabilmente di fronte alle telecamere.

Il video ha mandato su tutte le furie Gabriela: “Mi dà fastidio quello che dice, non è venuto qua per fare questo. Evidentemente io non gli piaccio neanche più, dato che ora gli piace una bionda col caschetto”. La 19enne ha deciso di fargliela pagare e ha scelto Fouad come tentatore, per poi andare a divertirsi in serata ballando con i single del villaggio. Una scelta che ha fatto innervosire Giuseppe: “Mi rode… Non fumava e non ballava, ora balla e fuma. Quella è una santa? Quella tiene gli scorpioni nel cuore”.