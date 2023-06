L’Isola dei Famosi 2023, chi è il vincitore e quanto ha vinto?

L’Isola dei Famosi 2023, chi è il vincitore e quanto ha guadagnato partecipando al reality della Mediaset. L’ultima puntata è giunta al termine con il verdetto finale che ha decretato il naufrago vincitore dell’ultima edizione.

L’Isola dei Famosi 2023, chi è il vincitore

L’Isola dei Famosi 2023 è giunta al termine ed il vincitore è Marco Mazzoli. Nella finalissima è uscito sconfitto Luca Vetrone che si è classificato al secondo posto. Terzo posto per Andrea Lo Cicero. Eliminate Pamela Camassa, l’ex suora Cristina Scuccia e Alessandra Drusian. Il vincitore Mazzoli nel suo discorso finale, ha dedicato la vittoria a Chico Forti, in carcere da 24 anni. “Devo ringraziare l’uomo che ha creduto in me dal giorno 1, ed è Celeste, il capo degli autori che è una persona a cui devo molto. È un gran bell’uomo, molto affascinante, molti dicono che sia il mio vero padre. Voglio ringraziare tutta la produzione, che sono persone straordinarie. Ringrazio Alvin che è un fratello, voi dallo studio, vorrei dedicare questa vittoria a Paolo Noise, perché gliel’ho promesso e vorrei dedicare questa vittoria agli ascoltatori dello Zoo di 105 e allo Z00 di 105 che è la cosa che amo di più al mondo dopo mia moglie e una persona che si chiama Chico Forti che era dentro di me quando non ce la facevo più, e io pensavo come fai che Chico è in carcere da 24 anni ingiustamente e non ha ancora una data d’uscita”.

Quanto ha vinto?

Il vincitore riceverà 100.000 euro in gettoni d’oro, e la metà sarà devoluta in beneficenza, come accade ogni anno. Poi spetterà al vincitore decidere quale associazione o realtà beneficiaria di parte della vincita. Dunque, resta da vedere tra qualche settimana chi riuscirà a portarsi a casa il montepremi ma soprattutto quale associazione di beneficenza verrà scelta.