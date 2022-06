Stranger Things 4, quanto durano gli ultimi episodi? Il Volume 2, atteso per inizio luglio, sarà composto da due puntate dal lunghissimo minutaggio. È anche questo uno dei motivi che hanno portato alla divisione della quarta stagione. Quanto durano quindi le puntate finali?

Stranger Things 4, in arrivo il Volume 2: perché la serie è stata divisa?

Mancano pochi giorni all’atteso arrivo degli ultimi due episodi di Stranger Things 4. La quarta stagione dello show più amato su Netflix, tornato online dopo tre anni di assenza, non ci ha messo molto a riconquistare il pubblico.

Tanti fan sono tuttavia rimasti molto delusi nel ricevere solo sette dei nove episodi in programma. Dietro la decisione di dividere lo show in due blocchi non c’è solo un tentativo di “mungere” quanto più possibile il successo di Stranger Things. Quest’ultima tranche di episodi è infatti quella più lunga girata finora. Si parla di un totale di quasi 9 ore di riproduzione. Ogni episodio ha una durata superiore ad un’ora, con il “mid-season finale“, Il massacro del laboratorio di Hawkins, che è per ora l’episodio più lungo, ben 98 minuti.

Un trend che è pienamente rispettato anche dagli ultimi due episodi che, da soli, durano ben quattro ore. La divisione in volumi, quindi, deriva anche da un tentativo di rendere la visione del prodotto quanto più scorrevole possibile.

Stranger Things 4, quanto durano gli ultimi due episodi?

In base alle informazioni in nostro possesso, come già detto, gli ultimi due episodi hanno una durata totale di quattro ore. L’ottavo episodio, Papa, dovrebbe durare 1 ora e 25/28 minuti, quasi quanto il settimo.

L’ultimo episodio, invece, infrange ogni record di durata stabilito da Stranger Things finora. La nona puntata si chiama The Piggyback e durerà ben 2 ore e 30 minuti. Con la durata di un vero e proprio kolossal, questo finale aprirà le porte per la quinta e ultima stagione della serie.

