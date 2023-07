Temptation Island 2023, anticipazioni quarta puntata 17 luglio: chi è rimasto in gioco?

Temptation Island 2023, le anticipazioni della quarta puntata in onda il 17 luglio. Cosa succederà alle coppie rimaste in Sardegna?

Temptation Island 2023, le anticipazioni per la quarta puntata del 17 luglio. Scopriamo cosa ci aspetta nella prossima puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Cosa succederà tra le coppie rimaste in Sardegna?

Temptation Island 2023, anticipazioni quarta puntata 17 luglio

La quarta puntata di Temptation Island 2023 andrà in onda lunedì 17 luglio alle 21.30 su Canale 5. Sono quattro le coppie rimaste in gara dopo il riavvicinamento tra Davide e Alessia e la rottura tra Giuseppe e Gabriela. Nonostante siano ancora in Sardegna, anche Ale e Federico sembrano ormai destinati a prendere strade diverse. Pur partecipando ancora al programma, i due sono di fatto separati. Lui è ormai più interessato a costruire qualcosa con la tentatrice Carmen piuttosto che a riparare il rapporto. Dall’altro lato, Ale non si è lasciata intimidire ed è pronta a ribattere. Delusa dal rifiuto di Federico al falò, infatti, si è decisa adesso a fare il suo percorso a Temptation Island, magari proprio con Lollo, con il quale si è scambiata un bacio. Per dimostrarlo ha fatto una richiesta particolare alla produzione: “Io ti chiederei se possibile che lui non veda più niente. Si facesse il suo percorso, che io farò il mio”.

Chi sono le coppie ancora insieme?

Al momento, nonostante tanti momenti di tensione, per ora tre coppie sono ancora insieme. Dalle immagini del video di presentazione, sembra farsi sempre più fragile l’equilibrio tra Daniele e Vittoria. I loro tentatori, Benedetta e Tommaso, stanno facendo bene il loro lavoro e il 32enne pare vicino al punto di rottura: “Se continua così a casa ci ritorna, ma senza di me”. Lacrime per Perla, turbata dalle parole di Mirko dopo settimane di commenti al veleno: “Tutto mi aspettavo meno che questo”. Tutto ancora da decidere, invece per Francesca e Manuel, finiti nella bufera negli scorsi giorni per una possibile violazione del regolamento.