“Cash or Trash – Chi offre di più?”: quando e dove vederlo

Cash or Trash è un programma in onda sul Nove dove dedicato alle aste al rialzo. Ma come funziona e chi lo conduce?

Sul Nove lunedì 24 gennaio alle 23.25 torna in onda in programma “Cash or Trash – Chi offre di più?, un game show dedicato alle aste al rialzo. Ma come funziona?

“Cash or Trash – Chi offre di più?”: il meccanismo

Il programma, condotto da Paolo Conticini, presenta come protagonisti cinque mercanti ed esperti d’arte che valuteranno gli oggetti più incredibili e curiosi. Composto da 30 episodi dalla durata di 60 minuti ciascuno, il programma riprendere un format che ha già avuto successo in altri paesi europei come Germania, Francia e Regno Unito, è prodotto da Blu Yazmine per Discovery Italia.

A Paolo Conticini spetta, quindi, il compito di moderare l’asta in modo tale da far spuntare il prezzo desiderato al concorrente di turno e fargli fare un buon affare.

Gli esperti

In ogni puntata, dunque, ci saranno varie aste al rialzo in cui 5 veri mercanti ed esperti d’arte si contenderanno oggetti proposti da persone comuni in cerca di affari (cinque per ogni episodio). I 5 esperti sono Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Gino Bosa, Ada Egidio e Stefano D’Onghia.

Dove vederlo

Il game show andrà in onda sul Nove, da lunedì al venerdì, a partire dalle ore 19:15. Sarà possibile vedere il programma anche su discovery+ e successivamente on demand.