Chi è Lollo, tentatore a Temptation Island 2023: Ale, vita privata, età

Chi è Lollo, tentatore a Temptation Island 2023? Calciatore professionista e tassista di Roma, si è avvicinato molto ad Ale all’inizio del programma. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Lollo, tentatore a Temptation Island 2023: cosa sappiamo di lui?

Lorenzo Di Curzio, detto Lollo, ha 27 anni ed è uno dei tentatori di Temptation Island 2023. Vive da solo da quando aveva 14 anni e lavora come tassista, come suo padre. In parallelo porta avanti una carriera da calciatore professionista. Negli anni ha vestito le maglie Fiorentina, Livorno, Rieti, Avezzano, e infine il Ladispoli, che lo ha però messo fuori rosa. Oggi risulta svincolato ed è pronto a tentare la fortuna nel mondo dello spettacolo. “Sono un ragazzo molto buono, anche troppo.” -afferma Lollo nel suo video di presentazione- “Tanto sensibile e, niente anche simpatico, dai. Mi trovo bene a relazionarmi con le persone. Il dialogo penso sia un punto importante. Tra dieci anni spero di avere una moglie e dei bambini”.

View this post on Instagram A post shared by Tentatori Temptation Island 🌴 (@tentatoriofficial)

Vita privata e social

Per il momento si hanno ancora pochissime informazioni circa la vita privata di Lollo, ma non è detto che non possa svelare qualche dettaglio nel corso della sua permanenza in Sardegna. Ha un profilo Instagram in crescita, attualmente privato, che ad oggi conta quasi 6mila follower.

I primi momento con Ale a Temptation Island 2023

Nel corso della sua esperienza a Temptation Island 2023, Lollo proverà a dividere la coppia formata da Ale e Federico. Il tentatore si è avvicinato molto alla giovane ragazza, con la quale ha passato molti momenti intimi in cui lei si è sfogata per l’indifferenza del fidanzato. Per il momento Federico ha negato di sentirsi infastidito dalle attenzioni di Lollo: “Mi sono sentito quasi sollevato, è brutto da dire, ma al momento non mi ha preso alcuna gelosia”.