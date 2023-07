Temptation Island 2023, regolamento violato da Francesca e Manuel: cosa hanno fatto?

Temptation Island 2023, Francesca e Manuel hanno violato il regolamento: cosa hanno fatto esattamente? Secondo alcune indiscrezioni, la coppia sarebbe venuta meno agli accordi con Mediaset. Che cosa è successo?

Temptation Island 2023, regolamento violato da Francesca e Manuel: cosa è successo?

Si fa traballante la posizione di una delle coppie ancora in gioco a Temptation Island 2023. Secondo Deianira Marzano, Francesca e Manuel avrebbero violato il regolamento del programma e rischiano quindi sanzioni da parte della produzione. Secondo le regole del programma, i partecipanti non possono rivelare nulla circa la loro vita privata, né vedersi o farsi vedere in giro con il proprio partner fino alla fine della messa in onda della trasmissione. Questo per evitare di rovinare eventuali colpi di scena finali. L’intera attrattiva di Temptation Island è infatti scoprire il destino delle coppie in gioco, capire se risolveranno i problemi che le affliggono per poi lasciare il programma insieme o se si è arrivati ad un punto di rottura inevitabile.

Miss Pettegolezzo ha dato spazio ad una segnalazione di un suo follower, un conoscente di Manuel, che a sua detta sta rispettando le direttive della rete: “Da quando son finite le registrazioni esce solo per andare a lavorare, come da regole del programma”. Il follower ha però fatto presente che Francesca non si starebbe comportando in modo così diligente. La 23enne è infatti apparsa in una storia Instagram di un ragazzo di Ceccano, un follower di Manuel. Un indizio che quindi Francesca potrebbe essere rimasta in contatto con il suo ex ragazzo.

Cosa succede se si viola il regolamento dello show?

Se la loro violazione fosse confermata, Francesca e Manuel rischierebbero grosso. Da una multa salatissima, a penalità e ammonizioni, come anche l’espulsione dal programma. Al momento, tuttavia, non ci sono prove concrete circa la presunta trasgressione da parte della coppia. Non è infatti detto che lo scatto trapelato possa provare in qualche modo che i due stiano ancora insieme, rovinando quindi i contenuti di Temptation Island in arrivo. Per il momento il segreto sembra ancora essere al sicuro, ma in caso di ulteriori foto la situazione della coppia potrebbe farsi più instabile.