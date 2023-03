Paola Saulino fa una promessa hot ai tifosi del Napoli e dichiara il suo amore per un calciatore azzurro

Paola Saulino è una influencer di origini napoletane. Negli ultimi tempi sta spopolando su Only Fans ed ha rilasciato un’intervista al Daily Star. In Italia, negli ultimi tempo ha fatto chiacchierare molto il gossip per la sua relazione con Jorginho.

Paola Saulino fa una promessa hot ai tifosi del Napoli

Paola Saulino è un’attrice ed influencer di origini napoletane. Negli ultimi anni è finita al centro dell’attenzione mediatica e del gossip per alcuni scambi molto forti sui social con la compagna del calciatore Jorginho. Saulino ormai è diventata anche una star di Only Fans ed è seguita in tutto il mondo. Nelle ultime ore è stata pubblicata una sua intervista al Daily Star e ha fatto una promessa hot ai tifosi del Napoli in caso di vittoria della Champions League. “Posso rivelare ai lettori del Daily Star che farò qualcosa di pazzesco e festeggerò facendo un autobus nudo in cima al Napoli. È qualcosa che posso fare ed è qualcosa che posso permettermi. Onestamente non credo che noleggiare un autobus sia la cosa più costosa al mondo. Penso che probabilmente con 3.000 euro lo farò e potrò contattare persone che possono noleggiarmi l’autobus o possono fornire questo servizio”.

Anche in passato aveva fatto delle promesse in caso di vittoria dello scudetto della squadra allenata da Spalletti: “Se il Napoli vincesse lo scudetto? Sono molto scaramantica ed è presto per parlare di vittorie, ma sicuramente mi inventerò qualcosa perché lo scudetto va celebrato”.

Il suo amore per un calciatore azzurro

Inoltre, durante l’intervista la Saulino ha dichiarato il suo amore per un giocatore in particolare del Napoli. “Sono assolutamente innamorata di Khvicha Kvaratskhelia. Lui è bellissimo per me. Kvara è molto elegante, è giovane e ha carattere. Sa benissimo che gli voglio bene e sul piano calcistico ha ampi margini di crescita. Ci farà sognare”.