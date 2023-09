Filippo Bolognini è il marito di Gessica Notaro, che ha sposato nella sontuosa reggia di Venaria nel settembre 2023.

Gessica Notaro, chi è il marito Filippo Bolognini

Filippo Bologni, classe 1994, è il marito di Gessica Notaro. Campione italiano di equitazione nella specialità del salto a ostacoli, ha la passione per i cavalli fin da quando era bambino. Le sue prime gare le ha svolte quando aveva solo 8 anni, e all’età di 12 ha partecipato al suo primo Campionato Europeo.

Nella sua carriera ha vinto per bene sei volte il campionato mondiale di salto a ostacoli, per due i Campionati italiani Assoluti Pony e per tre i Campionati italiani Young Riders.

La storia d’amore con Gessica

Gessica e Filippo sono insieme fin dal 2020, anno in cui si sono conosciuti. I due sono sempre stati una coppia molto affiatata e poco prima del Gran Premio Longines Fei Jumping World Cup Competition, alla Fieracavalli di Verona, Filippo si è inginocchiato a Gessica per chiederle di sposarlo. Il tutto è avvenuto nello stesso luogo dove quattro anni prima si erano conosciuti.

Matrimonio

Gessica Notaro e Filippo Bolognini, 33 e 29 anni, si sono detti sì e sono diventati marito e moglie il 18 settembre 2023. Il matrimonio si è svolto nella reggia di Venaria Reale davanti a 500 invitati, fra familiari, amici e vip. La loro storia d’amore è iniziata nel 2020: da allora vivono a Rimini, città di origine di lei.

I due si sono sposati con rito civile e hanno detto no ai regali. Agli invitati hanno chiesto di fare una donazione alla Fondazione Puzzilli in sostegno del progetto Agata a favore delle donne vittime di violenza.