Isobel Kinnear, chi è la ballerina: età, origini, vita privata, fidanzato e partecipazione a Amici 22

Isobel Kinnear è stata una delle ballerina di punta nell’edizione di Amici 22. Di origini straniere, la giovanissima artista si è inserita molto bene nella scuola, assicurandosi un presente ma anche un futuro importante.

Isobel Kinnear, chi è la ballerina: età ed origini

Isobel Kinnear ha 19 anni ed ha origini australiane. Il suo nome è conosciuto per aver partecipato al talent Amici 22, arrivando in finale e vincendo il premio TIM. Per entrare nella scuola di Maria De Filippi ha fatto per tre anni consecutivi il provino. La sua passione per il ballo in patria è iniziata a svilupparsi con la compagnia Dream Dance Company. Nel 2018 ha anche vinto il premio “Australia’s dancer of the year”. Ha viaggiato tante volte in Italia, imparando molto bene la lingua.

Isobel Kinnear: fidanzato

Sulla sua vita sentimentale attualmente non si hanno informazioni. Tuttavia, durante la sua esperienza nella scuola di Amici si è chiacchierato molto sulla complicità tra lei e l’altro allievo Cricca. Dopo qualche settimana di intesa, le cose poi non sono andare nel verso giusto e i due si sono allontanati.

La partecipazione a Amici 22

La ballerina ha pubblicato sui social un post in cui ha ringraziato tutti quelli che le sono stati vicini durante la sua esperienza a Amici 22. “Amici è stata l’esperienza più incredibile della mia vita – dice Isobel nel post di Instagram -. Non posso credere quanto sono stata fortunata ad aver incontrato, vissuto e lavorato con persone così speciali e di talento durante questo percorso, ognuno dei quali ha preso un pezzo del mio cuore per sempre”. Nella scuola è entrata nella scuderia della Prof Alessandra Celentano.Dopo l’esperienza nel talent della Mediaset, la ballerina è stata premiata con ben tre contratti lavorativi che la porteranno in Spagna, America e in giro per l’Italia con “Chicago il Musical” nel ruolo di Roxie (se supererà le fasi finali delle audizioni).