Temptation Island 2023, Ale bacia Lollo e Federico rifiuta il falò

Temptation Island 2023, Ale e Federico vicini alla rottura: lei bacia Lollo, lui rifiuta il falò di confronto. Sempre più distanti i due fidanzati. Ale vuole chiarimenti subito, ma Federico insiste nel finire il percorso in trasmissione. Come andrà a finire?

Temptation Island 2023, cosa è successo tra Ale e Federico?

Si fa sempre più complicato il percorso di Ale e Federico a Temptation Island 2023. I due sono arrivati in Sardegna con aspettative molto diverse sul loro futuro insieme. Ale voleva il matrimonio una famiglia, mentre Federico non riesce ad immaginarsi sposato, quantomeno non con lei. Una situazione fragilissima che, nelle prime tre puntate dello show, è diventata sempre più instabile. L’atteggiamento spensierato e indifferente di Federico nelle prime settimane del programma ha ferito molto Ale, che ha quindi scelto di avvicinarsi sempre di più a Lollo. Dopo un pomeriggio romantico insieme, tra passeggiate a cavallo e brindisi al tramonto, i due sono finiti a baciarsi in riva al mare.

Confusa dagli ultimi avvenimenti, Ale ha poi osservato il suo fidanzato in alcuni video al pinnettu, dove è però parso più interessato ad approfondire la sua conoscenza con la tentatrice Carmen che a lavorare sulla sua attuale relazione. Innervosita dal suo atteggiamento e palese disinteresse nei suoi confronti, la giovane ha chiesto un falò di confronto immediato: “Visto che lui le pa**e non le ha, le ho io adesso. Penso di essere una persona perbene, lui però non credo che si stia comportando bene. Lui doveva dimostrarmi di tenerci dopo che lui è stato a tradirmi per primo”.

Il rifiuto al falò di confronto: “Non la amo, con Carmen provo sensazioni nuove”

Il conduttore Filippo Bisciglia ha quindi avvisato Federico della scelta della sua fidanzata. Il 31enne ha però deciso di rifiutare l’incontro, ammettendo di voler continuare la sua esperienza a Temptation Island. Federico ha reso chiaro che non prova nulla per Ale e che vuole capire se la sua intesa con la single Carmen può trasformarsi in qualcosa di più: “Io non penso di amarla, in più si è creata un’altra situazione, mi sono invaghito di una ragazza che mi sta facendo provando delle sensazioni nuove che io non so se ho mai provato con Ale. Per questo, un po’ a malincuore, ho deciso di rinunciare al falò”. La reazione di Ale è gelida: “Da ora in poi allora farò il mio percorso senza pensare a lui”. La ragazza ha inoltre avanzato una richiesta curiosa al programma: “Vorrei però che lui non ricevesse nessun video“.