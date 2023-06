Temptation Island 2023, chi sono i tentatori di questa edizione? Tanti nomi famosi tra i seduttori che proveranno a mettere in crisi le sette giovani coppie partecipanti di quest’anno. Chi conosciamo tra loro?

Con l’arrivo dell’estate torna Temptation Island, il 26 giugno comincia l’edizione 2023 dell’amato dating show che vede protagoniste sette giovani coppie in crisi. Quest’anno passeranno 21 giorni in un lussuoso resort nel Sud della Sardegna, Is Morous Relais. Le coppie verranno separate in due villaggi e affiancate da ben 28 tentatori, 14 ragazzi e 14 ragazze. Interagendo con loro, e resistendo ai sicuri tentativi di seduzione, le coppie cercheranno di capire se è ancora possibile salvare la propria relazione. Cosa sappiamo del gruppo di tentatori?

I primi nomi, due ex corteggiatori di Uomini e Donne nel cast

Il cast del programma, a quanto pare, includerà alcune vecchie conoscenze per il pubblico televisivo italiano. Tra i tentatori, infatti, ci sono due ex corteggiatori di Uomini e Donne. Si tratta di Andrea Della Cioppa, affascinante abruzzese ex pretendente di Veronica Rimondi, e Daniele Schiavon, ex scelta della tronista Giulia Quattrociocche. Schiavon ha scelto di partecipare dopo la fine della sua storia con Giulia, che ha ritrovato l’amore tra le braccia di un altro uomo ed ora è anche incinta. L’ex corteggiatore ha smentito le voci che lo volevano padre del bambino e ha fatto i complimenti alla sua ex: “Sono venuto a sapere anche io che Giulia convive, ed è incinta, e io vi posso assicurare che sono molto contento per lei, senza rancore e senza niente. Quello che le sta accadendo è tutto quello che desiderava. Con me purtroppo non ci è riuscita, ma un giorno vi assicuro che diventerò anche io padre”.

Tra i volti noti in Sardegna spicca anche il calciatore Tommaso Lella, centravanti delle serie minori in passato in forza al Lecco, al Trento, al Caravaggio e alla Sanremese. Ci sono inoltre il nuotatore Luca Chirico, vincitore della fascia di Mister Italia Fitness nel 2022, e il modello Marco Boscolo Nale, scelto come Mister Europa nel 2023.