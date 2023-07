Temptation Island 2023, Giuseppe e Gabriela separati: “Non posso perdonartela”

Temptation Island 2023, Giuseppe e Gabriela lasciano il programma da separati. Si chiude prima del previsto l’esperienza nel reality show della giovane coppia campana: “Ti amo ma non posso perdonarti per questo”.

Temptation Island 2023, Giuseppe e Gabriela lasciano da separati: cosa è successo?

Nella terza puntata di Temptation Island 2023, ben due coppie hanno lasciato il programma dopo un falò di confronto. Se da un lato Alessia e Davide ne sono usciti più forti e più uniti di prima, per Giuseppe e Gabriela l’esperienza in Sardegna si è rivelata la pietra tombale della loro relazione. I due si erano uniti al programma su richiesta di Gabriela, che voleva capire fino a che punto Giuseppe le fosse infedele. Le prime settimane nel resort hanno solo confermato i sospetti della ragazza. Giuseppe ha ammesso chiaramente le sue intenzioni: “Se non ci fossero le telecamere, con Kelly già sarei partito. Però non voglio rovinare la vita a Gabriela. Io vorrei avere lei a casa e avere anche le altre”.

A quel punto Gabriela, furiosa, ha deciso di dare al suo compagno pan per focaccia: “Mi hai preso per il cu** per 7 anni. Adesso sono stata io a fare quello che sentivo”. Dopo aver visto i filmati del fidanzato, ben felice di dare attenzioni alle tentatrici, ha deciso di lasciarsi andare con il single Fouad. Gabriela ha seguito il tentatore nella sua stanza, dove i due si sono poi scambiati un bacio appassionato, il tutto sotto gli occhi delle telecamere e in seguito di Giuseppe al pinnettu. Il 24enne, furioso, ha chiesto un immediato falò di confronto.

La resa dei conti al falò, la coppia si lascia: “Non posso perdonarti per questo”

Al falò, Gabriela ha affrontato il compagno, ammettendo il suo bacio con Fouad ma accusando Giuseppe di esserle stato infedele già in passato: “Non mi sono sprecata un’esperienza bellissima. Tu mi hai messo le corna e io mi sono svegliata. Certo che l’ho fatto, non posso dire che non è vero”. A sua detta Giuseppe non le ha dimostrato di tenere davvero a lei: “Lui voleva dimostrarmi che sono la donna della sua vita e che sapeva resistere, invece già dal primo giorno ha iniziato a dire che non ce la faceva a trattenersi”.

Da parte sua Giuseppe si difende affermando di non aver mai fatto nulla di fisico con le tentatrici: “A differenza tua io non ho mai fatto niente”. Dopo il confronto, il 24enne ha scelto di tornare a casa da solo, troppo ferito dall’accaduto: “Io la amo ancora. Ma non posso perdonare questa cosa. Lo ha fatto in tv, l’ha vista tutta l’Italia. Ho capito anche che avere una relazione troppo chiusa non mi fa stare bene. Mi aspettavo un’altra persona”.

L’addio dei due, nonostante entrambi fossero molto decisi a lasciarsi, si è rivelato molto più doloroso del previsto. Giuseppe non è riuscito a trattenere le lacrime: “Spero che dopo essere uscita ci rifletta… Lasciarmi così mi fa troppo male”. Anche Gabriela è scoppiata a piangere: “Io sto malissimo, sto morendo dentro, io andrei là e lo abbraccerei, ma non lo posso fare per me stessa, non me lo merito”.