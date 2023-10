Takagi & Ketra, chi sono i producer musicali: vita privata, carriera, successi

Chi sono Takagi & Ketra, tutto sul duo di producer musicali. Scopriamo qualche informazione in più sui noti produttori, menti dietro alcuni dei più grandi successi musicali degli ultimi anni. Cosa sappiamo di loro?

Chi sono Takagi & Ketra, vita privata e carriera dei producer musicali

Takagi & Ketra sono un duo di producer musicali molto noto, autori di alcune delle canzoni più apprezzate dal pubblico italiano negli ultimi anni. È formato dal milanese Alessandro Merli, in arte Takagi, nato nel 1973, e da Fabio Clemente, Ketra, nato a Vasto nel 1986. Entrambi hanno una lunga carriera nel mondo della musica hip hop: Takagi era uno dei Gemelli DiVersi, mentre Ketra faceva parte del collettivo salentino Boomdabash. I due si incontrano per la prima volta nel 2014, anno in cui danno inizio alla loro lunga e proficua collaborazione nella produzione musicale. Sono loro a scrivere e produrre il brano Nu juorno buono, canzone che lancia Rocco Hunt verso la notorietà con la vittoria della sezione Giovani del Festival di Sanremo.

È il primo di molti brani di successo e hit estive nati dalla mente del duo. Nel corso della loro carriera hanno collaborato con moltissimi artisti celebri come Fedez, Denny La Home, Mixup, Giusy Ferreri, Calcutta e Baby K. Tra i loro brani più noti ricordiamo L’esercito dei selfie, cantato insieme ad Arisa e Lorenzo Fragola, tormentone dell’estate 2017, Da sola in the night, cantato da Elisa e Tommaso Paradiso, e Venere e Marte, con Marco Mengoni e Frah Quintale.

Vita privata, cosa sappiamo?

Si sa pochissimo circa la vita privata e sentimentale del duo di producer. Se da un lato le informazioni sugli amori di Ketra sono praticamente nulle, dall’altro sappiamo che Takagi è stato per diversi anni legato sentimentalmente alla giornalista Monica Somma. I due son stati insieme per otto anni e hanno avuto anche una bambina, Nicole, nata nel 2006. Di recente, tuttavia, hanno rivelato di aver preso strade diverse. Non si hanno notizie, per il momento, circa nuove fiamme nella vita del producer.