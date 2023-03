Carburanti, prezzi di benzina e gasolio in rialzo: pronto il decreto dopo l’ok del Senato

Carburanti, prezzi della benzina e del gasolio in aumento nelle ultime ore. Tuttavia, sembra essere ad un passo il decreto voluto dal governo, che nelle scorse settimane aveva suscitato diverse polemiche.

Carburanti, prezzi di benzina e gasolio in rialzo

Nelle ultime ore sono stati registrati rialzi di prezzo di benzina e gasolio, mentre sono scesi quelli del metano e Gpl. Ecco le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,863 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,866, pompe bianche 1,856), diesel a 1,820 euro/litro (+1, compagnie 1,824, pompe bianche 1,810). Benzina servito a 2,002 euro/litro (+1, compagnie 2,046, pompe bianche 1,917), diesel a 1,962 euro/litro (+1, compagnie 2,008, pompe bianche 1,872). Gpl servito a 0,802 euro/litro (-1, compagnie 0,807, pompe bianche 0,797), metano servito a 1,804 euro/kg (-7, compagnie 1,806, pompe bianche 1,803), Gnl 1,610 euro/kg (-4, compagnie 1,625 euro/kg, pompe bianche 1,599 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,940 euro/litro (servito 2,200), gasolio self service 1,900 euro/litro (servito 2,168), Gpl 0,895 euro/litro, metano 1,839 euro/kg, Gnl 1,587 euro/kg.

Pronto il decreto dopo l’ok del Senato

Il decreto carburanti, intanto, sembra essere vicino all’arrivo. Dopo la discussione alla Camera, è arrivato l’ok del Senato. Nel testo rimane l’obbligo, da parte dei gestori delle stazioni di servizio, di esposizione del cartello con il prezzo medio regionale (prezzo medio nazionale sulle autostrade) accanto a quello del prezzo praticato. Inoltre, sono sempre previste pure multe per i gestori che non rispetteranno le nuove disposizioni. In aggiunta, il Governo intende dare vita ad un’app ufficiale attraverso la quale sarà possibile consultare i prezzi della benzina e del diesel.

