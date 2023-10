Fedez, come sta: le ultime notizie dopo la dimissione. “Ho perso metà del mio sangue”

Fedez, come sta dopo le dimissioni e una settimana di ricovero. Il cantante è uscito dall'ospedale ringraziando tutti.

Fedez, come sta dopo le dimissioni: il cantante dopo una settimana di ricovero ha lasciato la struttura ospedaliera del Fatebenefratelli di Milano, uscendo dalla porta principale mano nella mano con Chiara Ferragni.

Fedez, come sta

Fedez è stato dimesso dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Dopo il ricovero del 28 settembre scorso e tanto riserbo sulle sue condizioni fisiche, finalmente si è visto il cantante che è uscito mano nella mano con la sua compagna di vita Chiara Ferragni. “Devo riprendermi ancora un pochino, ho bisogno di riposo, ma sto bene grazie”, ha commentato all’uscita dall’ospedale ringraziando la moglie Chiara Ferragni. “Ringrazio mia moglie che mi è stata sempre vicino”. Il cantante e giudice di X Factor ha voluto anche “ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue. “Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo, perché senza i donatori di oggi non sarei qui”.

Le ultime notizie dopo la dimissione. “Ho perso metà del mio sangue”

Una volta a casa, il cantante ha postato una foto con ancora indosso il braccialetto dell’ospedale, poi si vedono le mani di Chiara Ferragni, dei due figli e della zampa del cane. “Grazie per tutto l’affetto e la vicinanza, nulla è scontato in questi momenti”, è la didascalia del post. “Grazie di tutto l’affetto, i pensieri, i messaggi e le telefonate di questa settimana. Vi ho sempre letto e ci avete dato tanta energia. Grazie, grazie, grazie”, ha aggiunto Chiara nel post del marito.