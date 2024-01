Ragazzo trovato senza vita in una scuola di Roma

Il corpo di un 21enne è stato trovato senza vita nel cortile di una scuola di Roma. Aperte le indagine per fare luce sulla tragedia

Il corpo di un 21enne è stato trovato senza vita nel cortile di una scuola di Roma. Aperte le indagine per portare alla luce la dinamica della terribile tragedia.

Luigi Sbisà, chi era il ragazzo trovato senza vita

Luigi Sbisà aveva solo 21 anni: il suo corpo è stato trovato senza vita nel cortile della scuola Nazario Sauro in via Trionfale a Roma nella tarda mattinata di ieri, martedì 23 gennaio. Il cadavere è stato trovato con una ferita alla testa ed è stato immediatamente trasportato al Policlinico Gemelli di Roma per svolgere l’autopsia.

Le indagini e le testimonianze

Sul caso indagano le forze dell’ordine per capire la dinamica e cosa sia successo al ragazzo. Tre le ipotesi non viene esclusa nessuna pista, nemmeno quella di suicidio.

Fanpage.it sul posto ha intervistato alcune delle mamme presenti davanti alla scuola che hanno raccontato ciò di cui erano al corrente. “Ho avuto una chiamata di una mamma che era passata qui davanti questa mattina – ha spiegato una delle rappresentanti d’Istituto – mi ha domandato se sapevo qualcosa. Però non avevamo saputo assolutamente nulla, poi sono iniziati a uscire i titoli sui giornali online. È arrivato il tg regionale e c’è stata la comunicazione”.

“Ci ha chiamato la preside per tranquillizzarci che i bambini stavano bene”, continua la rappresentante. “I bambini hanno visto i poliziotti, però gli hanno detto che c’erano delle esercitazioni”.

