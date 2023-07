Chi è Baby K, cantante pop: genitori, carriera, hit estive, fidanzato

Baby K è una cantante famosa soprattutto per le hit estive che ha come vero nome Claudia Judith Nahum.

Chi è Baby K

Baby K, cantante famosa soprattutto per le hit estive, ha come vero nome Claudia Judith Nahum. Figlia di genitori italiani emigrati per lavoro in Oriente, nasce nel 1983 a Singapore per poi studiare alla scuola musicale di Londra dove apprende le basi musicali per realizzare il suo sogno. La famiglia, poi, si stabilisce a Roma e lì inizia in radio come speaker dove la sua voglia di fare musica hip hop e rap cresce sempre di più.

Esordi

Baby K inizia il suo percorso artistico nel 2007 con il rapper Amir. Da “Femmina alfa” come uno dei titoli delle sue canzoni (contenuto nell’album “Una seria”) si inizia ad affermare soprattutto dal 2015 con il suo successo del singolo da Roma a Bangkok in collaborazione con Giusy Ferreri.

I successi di Baby K

Dopo il singolo del 2015 con Ferreri, Baby K ha scalato le classifiche in coppia con Chiara Ferragni con il brano ‘Non mi basta più’ e con Omar Montes, ha ottenuto ‘Pa ti’.

Nel 2022 pubblica “Bolero” che nasce dalla collaborazione con l’artista internazionale Mika. Ha poi anche collaborato con i Boomdabash con il nuovo singolo ‘Mohicani’, in rotazione radiofonica da oggi.

Fidanzato

La famosa cantante ha come fidanzato Edoardo Dionea Cicconi, artista originario di Roma nato nel 1985. Edoardo è co-fondatore del collettivo artistico DUSKMANN, tramite fotografia, audio e scultura e proprio nella capitale romana inizia a esporre nel 2011.