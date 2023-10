Tommaso Paradiso, chi è: fidanzata, figlia, carriera, canzoni, film del cantante

Tommaso Paradiso, chi è: un cantautore, paroliere e cantante molto famoso nel panorama nazionale ma anche internazionale. Tanti i suoi successi prima con il gruppo musicale e poi da solista.

Tommaso Paradiso, chi è: vita privata

Tommaso Paradiso è nato a Roma il 25 giugno 1983. Oltre ad essere un musicista, si distingue soprattutto come cantautore e paroliere. Al di là della sua formazione musicale, si è diplomato al liceo classico e si è laureato in Filosofia. Curiosamente è originario di Ariano Irpino (Avellino), e ha ricevuto un prestigioso riconoscimento: le chiavi della città e la cittadinanza onoraria.

Nel marzo del 2022 ha raccontato in una lunga intervista a Vanity Fair che ha sofferto di attacchi di panico, ma con l’aiuto di una psicologa è riuscito a uscirne. “Gli attacchi di panico li ho aboliti grazie a una persona da cui vado, una psicologa, da un paio d’anni. In passato mi ero sempre rifiutato, pensavo: ce la posso fare da solo, faccio sport, mi attacco alla bottiglia di vino. Questa persona invece mi ha fatto piangere litri di lacrime. Nessuno era mai riuscito a farmi questo effetto prima“.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Inoltre, al Maurizio Costanzo Show, Tommaso ha raccontato la sua infanzia complicata: il cantante è stato abbandonato da suo padre. L’uomo ha cercato di riavvicinarsi a lui solamente di recente; ecco le parole del cantante: “Mia madre mi ha cresciuto da sola e diceva che soffrivo molto quando mio padre andava continuamente via di casa. Avevo pochissimi mesi… Mi mettevo davanti alla porta per non farlo andare via… Terribile… Poi mia madre gli ha detto: “Guarda che questo ragazzino non può continuare con questi sbalzi di umore, i pianti: o fai il padre o non fai il padre”. Lui non se l’è sentita e se ne è andato via… Di recente si è fatto vivo… non gli ho neanche risposto. La cosa paradossale è che mi ha commentato un post su Instagram: avevo pubblicato una foto con Carlo Verdone scrivendo: “Forse cerco solo un padre” abbracciando Verdone che, per me, è come se fosse stato un padre. Vedo tra i commenti, questa persona che scrive: “Tu guarda che un padre ce l’hai sempre avuto” e ho scoperto che era lui”.

Tommaso Paradiso: fidanzata e figlia

Il cantante è fidanzato con Carolina Sansoni. Lei è un’affermata imprenditrice nel settore moda. Prima di lei, il cantante ha avuto una relazione importante con l’attrice Matilde Gioli.

Tommaso Paradiso: carriera

La sua carriera è contraddistinta da due momenti: la prima parte con un gruppo e poi da solista. Nel 2009 ha fondato i TheGiornalisti insieme a Marco Antonio “Rissa” Musella e a Marco Primavera, debuttando due anni più tardi con l’album Vol. 1. Il gruppo ha in seguito acquisito notorietà con gli album Fuoricampo (2014) e Completamente Sold Out (2016) e con il singolo inedito Riccione (2017), esibendosi in tutta Italia.

Il 17 settembre 2019 Tommaso Paradiso ha annunciato il proprio abbandono dai TheGiornalisti per intraprendere la carriera da solista, iniziata con la pubblicazione del singolo Non avere paura.

Le canzoni famose

Il primo brano di successo è stato nel 2016 quando uscì il pezzo Completamente contenuto nell’album Completamente Sold Out. Il disco che arrivò dopo e che fu anche l’ultimo del gruppo prima dello scioglimento, si intitolava Love e uscì nel 2018. Al suo interno, storiche hit come Questa nostra stupida canzone d’amore e Felicità Puttana. Altro brano da ricordare e di successo è Riccione.

Da solista invece Tommaso ha lasciato molti inediti come Non aver paura e Ricordami, mentre il 15 settembre 2021 ha rilasciato il singolo Magari no che anticipa il suo primo album da solista. Nel gennaio 2022 è uscito il suo ultimo album dal titolo Space Cowboy.

Film del cantante

Recentemente Tommaso Paradiso ha fatto anche il suo debutto come regista con il film Sulle nuvole. Il cantante ha scritto e curato anche la colonna sonora del film, uscito nelle sale nell’aprile del 2022. La storia è quella del cantautore Nic Vega, interpretato da Marco Cocci, che ha chiuso con la sua carriera. In campagna, si dedica con pari determinazione a coltivare melanzane e a bere troppo. Fino a quando un “lavoretto” lo riporta a Roma e alla sua ex (Barbara Ronchi) mai dimenticata.