Paura Covid al GF, come sta Antonino Spinalbese: “Mi mandano nel container”

Covid al GF Vip 7, come sta Antonino Spinalbese? Come stanno i quattro positivi? L'ex di Belen è negativo ma sotto osservazione: "Mi mandano al container".

Allarme Covid al GF Vip 7, come sta Antonino Spinalbese? L’ex di Belen, affetto da qualche giorno da sintomi sospetti, parla dei timori degli autori: “Vogliono che dorma nel container”.

Covid al GF Vip, come sta Antonino Spinalbese: “Temono i miei sintomi, mi mandano nel container”

I contagi da Covid-19 sono ancora l’argomento del giorno nella casa del Grande Fratello Vip 7. Si segue da vicino la situazione di Antonino Spinalbese, che lo scorso weekend ha svelato di non sentire i sapori e che presenta sintomi sospetti da qualche giorno.

Il gieffino finora è risultato negativo ai tamponi, ma gli autori, a quanto pare, continuano a raccomandare prudenza. Lo ha svelato proprio l’ex di Belen durante una conversazione con Oriana Marzoli. La showgirl venezuelana lo ha invitato a dormire con lei, ma Antonino si è visto costretto a rifiutare a causa delle preoccupazioni della produzione. A quanto pare gli autori gli hanno caldamente suggerito di dormire nel container, l’ex camera di Pamela Prati: “Non so se posso dormire qui.

Giuro che non lo decido io se stare qui o andare di là. Se non ci credi vai in confessionale e gli chiedi se posso. Tanto dopo ti chiamano e glielo chiedi. Siccome io ho avuto i sintomi, loro hanno paura… Mi hanno detto ‘Sappi che devi andare a dormire nel container’“.

Come stanno i concorrenti positivi, Attilio Romita: “Ho ancora la febbre”

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip 7, Alfonso Signorini ha aggiornato il pubblico sulle condizioni di salute di Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Attilio Romita e Luca Onestini.

Il conduttore ha rassicurato gli spettatori e scherzato sul rischio contagio dopo il bacio a Pamela Prati: “Se sono sopravvissuto al bacio di Pamela Prati a questo punto posso baciare anche le pantegane del lungotevere. Ciao Pami, ti aspettiamo qua al più presto. Patrizia, Charlie, Attilio e Luca stanno bene, sono collegati in diretta con noi”. I vipponi sembrano in buone condizioni, il più provato fra loro sembra Attilio Romita. Il giornalista ha spiegato: “Ho avuto tanta febbre, prendo tante pillole, ho ancora la febbre.

Spero che sentano in casa la nostra mancanza”.