GF Vip, Pamela Prati positiva al Covid: “Sono un po’ spaventata”

GF Vip 7 e Covid, anche Pamela Prati è positiva: “Questa notte sono stata male. Per me è la prima volta, sono un po’ spaventata”. Si teme anche per il conduttore Alfonso Signorini e per Marco Bellavia dopo i baci durante l’ultima diretta.

GF Vip 7, Pamela Prati positiva al Covid: “Prima volta, sono spaventata”

Dopo la notizia della positività di quattro concorrenti, arriva un nuovo caso di Covid-19 legato al Grande Fratello Vip 7.

Stavolta l’annuncio arriva da una ex concorrente, Pamela Prati, eliminata durante la diretta di giovedì 10 novembre. L’ex soubrette ha informato il suo pubblico di aver contratto il coronavirus sul suo profilo Instagram: “Cari Amici, ieri dopo aver saputo della positività di alcuni miei compagni d’avventura sono corsa a fare un tampone ed ero negativa. Questa notte sono stata male, per sicurezza l’ho ripetuto ed è risultato positivo. Spero di riprendermi presto perché non mi sento bene e, non avendo mai avuto il Covid prima d’ora, sono un po’ spaventata. Ovviamente non sarò in studio domani sera ma spero di guarire presto per tornare da voi. Statemi vicino perché il vostro affetto per me è sempre fondamentale. Grazie, la vostra Pami“.

A rischio anche Marco Bellavia e Alfonso Signorini dopo i baci in diretta

La notizia della positività di Pamela Prati mette a rischio contagio sia il suo amato Marco Bellavia che Alfonso Signorini.

L’ex conduttore di Bim Bum Bam si è infatti scambiato un bacio appassionato con Pamela dopo il suo arrivo in studio dopo l’eliminazione. L’ex showgirl ha salutato con un bacio anche il presentatore del GF, per poi avvicinarsi anche alle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. È una pessima notizia per la produzione, che sperava di contenere il contagio e sta facendo di tutto per evitare che si parli di Covid nella casa.