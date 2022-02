Silvio Berlusconi si sposa con Marta Fascina? Annuncio possibile

Berlusconi si sposa con Marta Fascina: la notizia è circolata nelle scorse ore dopo gli scatti pubblici e romantici dei due sia sui social sia dal vivo.

Silvio Berlusconi si sposa con Marta Fascina?

Libero scrive “annuncio imminente”: pare dunque che Silvio Berlusconi sia intenzionato a sposare la sua nuova e giovane fiamma Marta Fascina.

Ultimamente, i segnali sono stati chiari e pubblici. A partire dal post sui social per San Valentino al bacio in tribuna durante la partita del Monza, lo scorsi fine settimana.

“Buon San Valentino con chi amate e a chi ama l’Italia “, aveva scritto il Cavaliere dopo avere scattato la foto che lo ritrae insieme alla sua compagna Marta Fascina, la deputata di Forza Italia. Lei ha 31 anni e lui 82 anni ma nonostante la differenza d’età importante sono ritratti insieme sempre uniti e felici.

Ecco chi è Marta Fascina, la nuova compagna di Silvio Berlusconi

Marta Fascina, 31 anni, è di origini calabresi.

Non si sa molto sul suo conto, per via dell’attitudine discreta che la contraddistingue. Ha una laurea in lettere ed è deputata del partito politico di Forza Italia. In particolare, la nuova fiamma di Silvio Berlusconi è segretario in IV Commissione Difesa. Nel suo canale su Instagram, al contrario dell’ex del Cavaliere, Marta Fascina pubblica solo dei post dedicati a Silvio Berlusconi e raramente la si vede lontana dalla dolce metà.