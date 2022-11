Covid al Gf Vip, malessere anche per Antonino e Giaele

Il Covid al Gf vip è arrivato e la produzione procede con gli accertamenti sanitari verso i concorrenti. Dopo i quattro casi di positività già accertati, si teme che altri concorrenti possano risultare positivi.

Covid al Gf Vip

Nella casa del Gf Vip sono già stati registrati quattro casi di positività, ed è più che mai giustificato il timore che anche altri concorrenti possano riluttare positivi nei prossimi giorni. Per il momento, tuttavia, la produzione del reality sembra essere riuscita a tenere la situazione sotto controllo.

Attualmente, i quattro casi positivi già accertati e comunicati dalla produzione sono quelli di Luca Onestini, Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi e Attilio Romita.

I concorrenti sono tutti in buone condizioni e sono stati isolati lasciando momentaneamente la Casa, in attesa di poter rientrare appena sarà possibile.

Malessere anche per Antonino e Giaele

Qualche ora fa, anche Antonino Spinalbese e Giaele De Donà hanno lamentato di stare male. Entrambi, tuttavia, risultano essere ancora nella Casa.

È probabile, quindi, che siano già risultati negativi ai tamponi ai quali il reality sta sottoponendo i concorrenti.

Antonino Spinalbene però, nelle ultime ore, avrebbe lamentato un malessere. “Ho mal di testa, vado a chiedere un farmaco” avrebbe infatti detto Antonino Spinalbese prima della scomparsa.

Anche Giaele De Donà sarebbe stata male per qualche ora. Un malessere momentaneo anche per Giaele che si è ripresa dopo poco e che dovrebbe essere presente questa sera in puntata esattamente come Antonino.