Quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello Vip 7? Ecco cosa sappiamo del cachet dei nuovi inquilini della casa più spiata d’Italia. Quanti soldi prendono a puntata? Quanto incassano invece Alfonso Signorini e le sue opinioniste? A quanto ammonta il premio finale?

Quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello Vip 7: cachet settimanale e premio finale

Il Grande Fratello Vip 7 è tornato sul piccolo schermo, con 23 nuovi concorrenti famosi pronti a convivere per sette mesi nella casa più spiata d’Italia.

Per quanto i lussi della casa possano essere confortevoli, essere osservati 24 ore su 24 dalle telecamere può essere un’esperienza stressante. Un disagio senz’altro addolcito dalla prospettiva del premio finale, ben 100mila euro di cui la metà verrà devoluta in beneficenza, e da un sostanzioso cachet settimanale. Quanto guadagnano i concorrenti del GF Vip 7 durante la loro permanenza nella casa?

Per il momento non vi sono informazioni precise su ogni concorrente, ma gli autori del programma pare abbiano seguito le stesse regole della scorsa edizione.

Ogni concorrente ha un compenso diverso in base alla sua fama. Se i criteri sono rimasti gli stessi del GF Vip 6, il cachet dei concorrenti dovrebbe aggirarsi tra i 5mila e i 15mila euro per ogni settimana di permanenza. Vanno considerate, ovviamente, le dovute eccezioni. In passato alcuni vip particolarmente noti ricevevano un compenso ben maggiore di quello degli altri inquilini. Spicca il caso di Elisabetta Gregoraci, che secondo le voci avrebbe guadagnato 20mila euro a settimana per la sua partecipazione al reality.

Quanto guadagnano Alfonso Signorini e le opinioniste?

Per quanto riguarda Alfonso Signorini e i suoi ospiti in studio non vi sono notizie certe, ma anche i loro compensi non sarebbero affatto male. Il conduttore tv guadagnerebbe circa 30mila euro a settimana per il suo lavoro al GF. L’opinionista Sonia Bruganelli ha un cachet inferiore, a 12mila euro a settimana, mentre Orietta Berti riceve 10mila euro a settimana per commentare le vicende dei celebri concorrenti della casa.