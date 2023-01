Boomerissima, bacio tra Alessia Marcuzzi e Claudia Gerini

La prima puntata del nuovo programma di Boomerissima non è passata inosservata grazie al bacio tra Alessia Marcuzzi e Claudia Gerini.

La prima puntata del nuovo programma di Boomerissima non è passata inosservata grazie al bacio tra Alessia Marcuzzi e Claudia Gerini, durato qualche manciata di secondo e conclusosi con un abbraccio. Una puntata ricca di ospiti e avvenimenti, che ha segnato anche il ritorno sul grande schermo dell’ex modella italiana Alessia Marcuzzi. Tra i diversi personaggi presenti alla prima puntata di Martedì 10 Gennaio, l’influencer Tommaso Zorzi, il quale ha avuto una discussione con l’attrice romana.

Il bacio tra Alessia Marcuzzi e Claudia Gerini infiamma Boomerissima

La puntata di Boomerissima ha fatto sicuramente parlare di sé, non passando così inosservata al suo esordio. I team che si sono “scontrati” sono stati rappresentati da: Claudia Gerini, Sabrina Salerno, Francesco Facchinetti e Max Giusti per la squadra dei “boomer“; nel team dei millennials i partecipanti sono stati: Elettra Lamborghini, Valentina Romani, Tommaso Zorzi e Gianmarco Tamberi. Un vero e proprio scontro generazionale, tra “tradizione e tecnologia”.

Ospiti della serata Luciana Littizzetto e Max Pezzali.

Discussione accesa quella tra l’attrice di Roma Claudia Gerini e il giovane influencer Tommaso Zorzi; il diverbio è scaturito a causa di una differente visione dei giovani di oggi. Secondo l’artista classe ’71 i ragazzi di adesso sono troppo impegnati a fare video su “TikTok”, utilizzando filtri, da vivere costantemente sui social. Il milanese classe ’95 ha subito ribattuto, prendendo le difese dei millennials, il suo gruppo di riferimento.

L’obiettivo del programma è appunto proprio questo: mettere a confronto generazioni diverse: un team composto da VIP che hanno vissuto l’adolescenza tra gli anni ’80 e ’90 del 1900 (i cosiddetti boomer) e un team di millennials, ovvero giovani personaggi famosi nati a cavallo tra fine del 1900 e i primi anni 2000.

Oltre a questo scontro tra visione ed età differenti, Alessia Marcuzzi e Claudia Gerini si sono esibite sulle note della canzone They Don’t Care About Us, famosissimo pezzo di Michael Jackson.

Al termine della performance, le due artiste si sono lasciate andare ad un bacio a stampo che ha causato critiche e apprezzamenti.

Senza dubbio, la prima puntata di Boomerissima è sulla bocca di molti.

