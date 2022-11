Covid al GF Vip 7, quattro concorrenti contagiati e televoto annullato

Covid al GF Vip 7, contagiati quattro concorrenti: chi sono i positivi e come stanno. Un comitato ufficiale del programma annuncia l’annullamento del televoto e rassicura il pubblico: “Tutti in buone condizioni, stiamo effettuando tutti i controlli necessari”.

Covid al GF Vip 7, quattro concorrenti contagiati: chi sono e come stanno

La programmazione del Grande Fratello Vip 7 potrebbe essere messa in crisi dal Covid-19. Sono ben quattro i concorrenti risultati positivi al coronavirus nelle ultime ore.

Dopo la conferma del contagio di Patrizia Rossetti, che accusava alcuni sintomi già durante la settimana di giovedì scorso, il resto del cast si è sottoposto ai tamponi, facendo emergere altri tre casi. Si tratta di Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita. Con l’insorgere della febbre, Patrizia Rossetti ha lasciato la casa: “Per ragioni di salute, Patrizia Rossetti ha momentaneamente lasciato il Grande Fratello Vip. Rientrerà appena possibile”. Non si esclude che nei prossimi giorni possa essere confermata la positività di altri concorrenti.

Il comunicato del GF: “Televoto annullato, tutti in buone condizioni”

La notizia è stata confermata da un comunicato ufficiale del Grande Fratello, in cui viene annunciata anche la sospensione del televoto: “Casi di Covid-19 nella casa. Tutti in buone condizioni, situazione in costante monitoraggio. Il televoto è annullato“. Si è deciso per l’isolamento anche per gli altri concorrenti positivi. Per i vip è previsto il rientro quanto prima: “Sono in buone condizioni e sono stati isolati lasciando momentaneamente la Casa, in attesa di poter rientrare appena sarà possibile”.

La produzione ha voluto rassicurare il pubblico: “Stiamo effettuando tutti i controlli necessari sul cast e la situazione è in costante monitoraggio.

Nel frattempo i concorrenti, informati della situazione, sono stati invitati ad aggiornare la produzione sul sopraggiungere di eventuali sintomi“. Buone notizie anche per gli spettatori che avevano già votato: “Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”.