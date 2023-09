Chi sono i cinque figli di Massimo Moratti: vita privata, carriera, età

Chi sono i cinque figli di Massimo Moratti, cosa sappiamo di loro? Scopriamo qualche informazione in più sul petroliere ex presidente dell’Inter e sulla sua famiglia, dalla loro carriera alla vita privata.

Chi sono i cinque figli di Massimo Moratti, vita privata e carriera

L’imprenditore e petroliere Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, si è costruito una famiglia numerosa insieme a sua moglie Emilia Bossi, meglio nota come Milly Moratti. È infatti il padre di cinque figli: Maria Celeste, Angelomario, Maria Carlotta, Giovanni e Maria. Cosa sappiamo sul loro conto? Che lavoro fanno oggi? Cosa sappiamo delle loro famiglie? Scopriamo qualche dettaglio in più sulla famiglia dello storico dirigente nerazzurro.

Chi è Maria Celeste Moratti, vita privata e carriera

Nata nel 1972, Maria Celeste Moratti ha 51 anni ed è la figlia maggiore di Massimo e Milly Moratti. Ha un ottimo rapporto con i suoi genitori, anche se in alcune recenti interviste ha ammesso di aver subito il peso dell’importante cognome del padre: “Devi sempre dimostrare di essere diverso da quello che gli altri si aspettano che tu sia. Arrivo da un contesto familiare privilegiato, non lo nego, e ho un rapporto meraviglioso con i miei”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

In gioventù studia Filosofia all’Università Statale di Milano. Poi decide di inseguire il suo sogno e di lanciarsi verso lo spettacolo: “Ricordo che corsi via da Milano nel 2001 e decisi di andare a Los Angeles per seguire un corso di cinematografia e recitazione di sei mesi”. Regista e attrice teatrale, oggi Maria Celeste vive e lavora negli Stati Uniti, a New York, una città in cui il nome “Moratti” ha poco peso: “A nessuno frega nulla di chi tu sia. Se sei bravo lavori. Se non sei bravo no”. Dal 2010 è sposata con l’attore giamaicano Duke Allen Robinson.

Chi è Angelomario Moratti, vita privata e carriera di “Mao”

Nato a Milano il 20 ottobre 1973, Angelomario Moratti, detto “Mao“, ha 50 anni ed è il secondo figlio di Massimo Moratti. Laureato in Filosofia all’Università di Pavia, Mao si è poi specializzato in Economia Aziendale e Business studiando alla London School of

Economics, alla Oxford University e alla Columbia University.

Ha seguito le orme di suo padre, diventando un dirigente di grande successo. Dal 2005 lavora nel gruppo Saras, società della famiglia Moratti che si occupa di raffinazione del petrolio e di produzione di energia elettrica. È sposato con una donna di nome Marcella, madre di suo figlio Alessandro, nato nel 2006.

Chi è Maria Carlotta Moratti, vita privata e carriera

Si sa molto poco per quanto riguarda Maria Carlotta Moratti, terza figlia del noto petroliere. Anche lei lavora nelle aziende di famiglia e ha avuto ruoli di spicco nell’amministrazione dell’Inter, come suo fratello maggiore Mao e il suo fratello minore Giovanni. È la Presidentessa di Inter Campus, progetto benefico finanziato dai nerazzurri che usa il calcio come strumento educativo e di supporto per i bambini bisognosi di tutto il mondo.

Tiene molto alla causa dell’uguaglianza di genere ed anche per questo ha insistito che si utilizzasse il termine Presidentessa per riferirsi a lei. Lo spiega in una lettera pubblicata sul sito ufficiale dell’Inter: “Non bisogna dar nulla per scontato. Nonostante i privilegi che mi rendo conto di avere, essere una donna ed essere a capo di un progetto sportivo, ancor più nel mondo del calcio, è tutt’altro che semplice. Bisogna partire dalle piccole cose per ottenere quelle più importanti. Tra queste l’uguaglianza di genere è un traguardo ancora assai difficile e lontano. Le Nazioni Unite lo inseriscono infatti tra i goals da raggiungere entro il 2030.“.

Chi è Giovanni Moratti, vita privata e carriera

Nato il 20 gennaio 1984, Giovanni Moratti, detto “Gigio“, ha 39 anni ed è il figlio maschio più giovane di Massimo Moratti. Ha una laurea in Filosofia conseguita all’Università Statale di Milano, oltre che un Master in Filosofia delle Scienze Sociali alla London School of Economics. Ha inoltre studiato all’Università di Cambridge, dove ha conseguito un Certificato di Postgraduate in Sustainable Business. Come già accennato, anche lui si è ritagliato uno spazio importante ai vertici delle imprese di famiglia. Ha lavorato nella dirigenza dell’Inter e in quella del gruppo Saras, portando avanti in parallelo ricerche e lavoro nel settore degli investimenti ad impatto sociale. Da diversi anni lavora inoltre con Unitelma allo sviluppo di modelli di Impatto Rigenerativo.

Chi è Maria Moratti, vita privata e carriera

Sono molto limitate le informazioni sul conto di Maria Moratti, figlia più giovane dell’ex patron dell’Inter. A differenza dei suoi fratelli e di sua sorella Maria Carlotta, non sembra che abbia scelto di seguire le orme di suo padre e di lavorare nelle imprese di famiglia. Anche per questo sembra preferire tenersi ben lontana dai riflettori: non vi sono notizie né sulla sua vita privata né sulle sue scelte professionali.