Chi è Stefano De Martino: carriera, fidanzata 2021, Belen, Martina, Emma

Chi è Stefano De Martino? Il ballerino e conduttore di Torre Annunziata è diventato famoso grazie ad Amici di Maria de Filippi. Tutto sulla carriera dell’artista, la sua ultima fidanzata e su tutti i suoi passati amori famosi: Belen Rodriguez, Emma Marrone e quel presunto flirt con Martina Miliddi.

Chi è Stefano De Martino, vita e carriera

Nato a Torre Annunziata il 3 Ottobre 1989, Stefano De Martino balla da quando aveva dieci anni.

È diventato famoso grazie alla sua partecipazione nel 2009 alla nona edizione di Amici di Maria de Filippi. Quell’anno arriva fino alle semifinali, dove viene eliminato ma arriva primo tra i ballerini. Negli anni successivi inizia a lavorare come insegnante di danza e coreografo. Torna al talent show di Canale 5, prima nel ruolo di ballerino professionista, poi di giudice nel 2021.

Negli ultimi anni Stefano De Martino si è messo alla prova in altre vesti, lavorando prima come inviato per L’isola dei Famosi 2018, poi nel ruolo di conduttore.

Dal 2019 ad oggi ha presentato Made in Sud, la Notte della Taranta e Bar Stella.

Gli amori passati: Belen, Emma e Martina

Stefano De Martino ha avuto una vita amorosa movimentatissima, ed è stato spesso al centro del gossip per le sue relazioni con celebri donne del mondo dello spettacolo. Prima fra tutte la cantante Emma Marrone, sua compagna tra i banchi di Amici e vincitrice dell’edizione del 2009.

Gli artisti sono stati insieme per due anni, non senza scossoni. Stefano comincia a lavorare come professionista nel talent di Canale 5, e cede spesso alla tentazione. Il flirt con la concorrente Giulia Pauselli prima e l’arrivo di Belen Rodriguez poi, contribuiscono al deteriorarsi del rapporto tra Emma e Stefano.

La coppia rompe definitivamente nel 2012, quando Stefano inizia ufficialmente una relazione con Belen. Il ballerino e la soubrette argentina si sposano il 20 Settembre 2013 e hanno insieme un figlio, Santiago, nato il 9 Aprile 2013.

I due si separano nel 2015, ma tornano insieme quattro anni dopo, prima di lasciarsi definitivamente nel 2020.

Negli ultimi anni il ballerino e conduttore è sempre più spesso sotto i riflettori per i suoi flirt, tra cui quello presunto con Alessia Marcuzzi poi smentito da entrambi. Durante la sua esperienza da giudice di Amici nel 2021, emerge un nuovo pettegolezzo, che lo vedrebbe molto vicino alla ballerina di latino-americano e concorrente Martina Miliddi.

Nessuno dei due conferma la storia, anzi. La ballerina risponde confusa alle domande dei fan durante una diretta su Instagram: “Aiuto, che dite, non sto capendo”.

Chi è la fidanzata di Stefano De Martino nel 2021?

Per il momento, Stefano De Martino sembra essere ancora single, almeno ufficialmente. Secondo il settimanale Chi, infatti, il conduttore sembra essersi innamorato di nuovo ma sta tentando di tenerlo nascosto: “In questi ultimi tempi, Stefano De Martino custodisce gelosamente una nuova frequentazione con una ragazza napoletana.

Non si tratta di un flirt famoso, ma sarebbe proprio lei l’autrice degli scatti fotografici dell’ex marito di Belen Rodriguez che sono apparsi su Instagram. Per giunta, lo scorso weekend la coppia è stata vista a cena insieme in un noto ristorante campano”. Un altra indiscrezione, stavolta da parte dell’investigatore social Alessandro Rosica, svelerebbe il nome della nuova presunta fiamma: la modella Laura Pigatto.